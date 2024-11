Vandaag in 1716: alleskunner Gottfried Wilhelm Leibniz overlijdt

Op 14 november 1716 overleed Gottfried Wilhelm Leibniz, een van de grootste denkers van de zeventiende eeuw.

Gottfried Wilhelm Leibniz was een man met veel talenten. De Duitser studeerde op 15-jarige leeftijd al rechten. Maar hij begaf zich vaak buiten zijn vakgebied. Zo hield hij zich onder andere ook bezig met geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, theologie en filosofie. Verder was hij een diplomaat, politiek adviseur en bouwde hij rekenmachines. Leibniz wordt gezien als een van grootste denkers van de zeventiende eeuw.

Binnen de wiskunde was Leibniz een van de grondleggers van de differentiaal- en integraalrekeningen. In diezelfde periode had Isaac Newton dezelfde ideeën en de twee geleerden hebben jarenlang geruzied over wie de eerste was.

In 1713 oordeelde een groep onderzoekers van de Royal Society (de Britse academie voor wetenschappen) dat Leibniz het werk van Newton had geplagieerd. Daarbij moet wel worden gezegd dat Newton op dat moment president was van de Royal Society. Leibniz heeft tot zijn dood op 14 november 1716 ontkent dat Newton de wiskundige principes eerder had bedacht. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat beide heren de ideeën onafhankelijk van elkaar ontwikkelden.

Meer Vandaag in…

Bronnen: Britannica, filosofie.nl

Beeld: Christoph Bernhard Francke/publiek domein