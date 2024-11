Vandaag in 1948: zeven Japanners ter dood veroordeeld voor oorlogsmisdaden

Op 12 november 1948 werden in Tokio zeven Japanse militairen en regeringsfunctionarissen vanwege oorlogsmisdaden ter dood veroordeeld.

Op 2 september 1945 gaf Japan zich over en was de Tweede Wereldoorlog officieel afgelopen. Een week later gaf Douglas MacArthur, de Supreme Commander for the Allied Powers, de opdracht om Japanners te arresteren die verdacht werden van oorlogsmisdaden te arresteren. 28 van hen, voornamelijk hooggeplaatste officieren en regeringsfunctionarissen werden berecht tijdens het Proces van Tokio, officieel bekend als het Internationaal Militair Tribunaal voor het Verre Oosten.

Ophanging

Het proces begon op 3 mei 1946 en duurde tot 12 november 1948. De gebruikte protocollen leken erg op die van het Proces van Nuremberg, waar kopstukken van het naziregime werden berecht.

Het tribunaal in Tokio bestond uit rechters van elf landen die hadden gevochten tegen Japan: de Verenigde Staten, het Verenigd Konikrijk, Canada, de Sovjet-Unie, Australië, Nieuw-Zeeland, China, de Filippijnen, India, Frankrijk en Nederland. De rechtsgeleerde Bert Röling vertegenwoordigde Nederland.

Van de 28 mannen die terechtstonden, kregen er zeven de doodstraf door ophanging. Zestien verdachten werden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, twee kregen tijdelijke gevangenisstraffen en de overige drie werden vrijgesproken.

Kritiek op het Proces van Tokio

Er was veel kritiek op het Proces van Tokio. Zo werden de verdachten berecht voor misdaden die voor de oorlog nog niet expliciet illegaal waren, de toegepaste wetten waren pas na de oorlog ingevoerd. Bovendien stond alleen Japan terecht, terwijl de geallieerden zich volgens critici ook schuldig hadden gemaakt aan oorlogsmisdaden, denk aan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Toch zijn er in de jaren na de Tweede Wereldoorlog op meerdere locaties vergelijkbare processen georganiseerd, maar dan voor minder prominente figuren. Van de ruim 5500 Japanners die daarbij terechtstonden, kregen er bijna 1000 de doodstraf.

