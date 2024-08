Vandaag in 1888: Jack the Ripper slaat voor het eerst toe

Op 31 augustus 1888 sloeg Jack the Ripper voor het eerst toe; op wrede wijze vermoorde hij Mary Ann Nichols.

Het was tien over half vier ’s ochtends op 31 augustus 1888 toen een vrouw het levenloze lichaam van Mary Ann Nichols aantrof in de straat Buck’s Row in de Londense wijk Whitechapel. Haar keel was doorgesneden en ook in de rest van haar lichaam zaten diepe snij- en steekwonden. Deze moord zou het begin van een roerige periode in luiden voor de toch al ongure wijk.

Iets meer dan een week later was het namelijk alweer raak. Annie Chapman werd dood aangetroffen op Hanbury Street. Net als Nichols was haar keel doorgesneden en zat ze onder de messteken, haar baarmoeder en delen van haar blaas en vagina waren verwijderd en zijn nooit teruggevonden.

Lees meer:

‘Ik ben Jack the Ripper’

Op 30 september werden in Whitechapel weer twee dode vrouwen, Elizabeth Stride en Catherine Eddowes, gevonden. Een vijfde vrouw, Mary Jane Kelly, werd vermoord op 9 november 1888. Er wordt vanuit gegaan dat deze vijf vrouwen door dezelfde dader zijn vermoord, een man die door de media Jack the Ripper werd genoemd. Hoewel er in de jaren daarna nog meer soortgelijke aanvallen zijn gepleegd in Whitechapel, kunnen die niet overtuigend gelinkt worden aan Jack the Ripper.

Doordat in die tijd steeds meer mensen leerden lezen, was de interesse in de ongrijpbare moordenaar gigantisch, het was dan ook de eerste keer dat een seriemoordenaar wereldwijde media-aandacht kreeg. Kranten ontvingen honderden brieven van mensen die claimden Jack the Ripper te zijn, maar de politie heeft zijn identiteit nooit kunnen achterhalen.