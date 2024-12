Vandaag in 1903: Orville Wright maakt de eerste vliegtuigvlucht

Op 17 december 1903 maakt The Wright Flyer, het eerste bestuurbare en gemotoriseerde vliegtuig, haar eerste vlucht.

Op een koude en winderige dag in North Carolina in de Verenigde Staten kwamen jaren van ontwikkeling tot uiting in de allereerste gestuurde en gemotoriseerde vliegtuigvlucht ooit. Orville Wright vloog The Wright Flyer op 17 december 1903 voor het eerst de lucht in terwijl zijn broer en mede-ontwikkelaar van het vliegtuig, Wilbur Wright, toekeek vanaf de grond.

Meer Vandaag in…

Mechanisch duo

Orville en Wilbur Wright, broers uit de Amerikaanse staat Ohio, werkten samen als fietsenmakers in hun eigen winkel. Ze hadden een fascinatie voor mechanica en volgden aandachtig het werk van de Duitse uitvinder Otto Lilienthal, die het ontwerp van meerdere zweefvliegtuigen op zijn naam had staan. Toen hij in 1896 overleed bij een ongeluk met een van zijn vliegtuigen, besloten de broers zelf verder te experimenteren.

Het duo vertrok naar Kitty Hawk in North Carolina, dat bekend stond om de sterke wind. Orville en Wilbur geloofden dat Lielenthals dood te maken had met een gebrek aan controle over zijn vliegtuigen. Daarom baseerden ze hun vleugelontwerp op vogels, die hun vleugels in een bepaalde hoek zetten om zo het evenwicht en de controle te bewaren. De broers experimenteerden met meer dan tweehonderd verschillende vleugelvormen.

Orville (links) en Wilbur (rechts) Wright in 1905. Beeld: Wikimedia Commons.

Bevlogen ontwerpers

In 1900 maakten ze hun eerste zweefvliegtuig. Dankzij het beweegbare roer was het toestel goed te besturen, maar het steeg niet zo hoog op als de broers hadden gehoopt. Hun tweede poging mislukte al helemaal: het besturingssysteem werkte minder goed dan de eerste versie, en het vliegtuig kwam niet eens van de grond. Het derde vliegtuig dat ze ontworpen, met een beweegbare staartvleugel, was een groter succes. Orville en WIlbur maakten er meerdere vluchten mee van zo’n 180 meter lang.

Geïnspireerd door dit succes, droomde het duo van een gemotoriseerd vliegtuig. Samen ontworpen ze hun eigen propellers en een motor met een vermogen van slechts 12 pk. Na meerdere aanpassingen en reparaties was het na jaren van experimenteren dan eindelijk zo ver: op 17 december 1903 maakten de broers de eerste gecontroleerde en gemotoriseerde vlucht in de Wright Flyer 1. Ze behaalden een hoogte van 260 meter en bleven 59 seconden in de lucht.

Na vier vluchten werd het vliegtuig door een stevige windvlaag omvergeworpen en een aantal keer over de kop gegooid – van het toestel bleef weinig over. Maar dat mocht de pret niet drukken: de eerste controleerbare en gemotoriseerde vlucht was een feit.

Bronnen: HISTORY, National Air and Space Museum, Wright Brothers Org.