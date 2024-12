Vandaag in 1990: stier Herman wordt geboren met menselijk DNA

Stier Herman in Naturalis in 2008. Beeld: Robert Vos/AFP/Getty Images.

Op 16 december 1990 werd stier Herman geboren op een boerderij in Lelystad. Herman was de eerste stier ter wereld die een beetje menselijk DNA had.

Het zorgde voor heel wat commotie in Nederland en daarbuiten toen stier Herman op 16 december 1990 op een boerderij in Lelystad ter wereld kwam. Herman was namelijk ’s werelds eerste genetisch gemanipuleerde stier. In zijn DNA zat een menselijk gen ingebouwd dat de informatie bevatte voor lactoferrine, een ontstekingsremmend eiwit. Zijn geboorte wakkerde hevige debatten aan over ethiek, dierenwelzijn en veiligheid.

Meer Vandaag in…

Dochters nodig

Het in Leiden gevestigde biotechbedrijf Pharming had eigenlijk gehoopt op een koe in plaats van een stier. Een koe zou namelijk de lactoferrine in haar melk aanmaken, waardoor je die er vervolgens uit zou kunnen filteren en verkopen als medicijn. Maar de 129 embryo’s die het bedrijf inbracht bij draagkoeien resulteerden in slechts één levend dier met het menselijke gen: Herman. En Herman produceerde uiteraard geen melk.

Dat leek aanvankelijk het einde van het experiment, maar in 1992 oordeelde Piet Bukman, toenmalig minister van Landbouw, dat Herman nakomelingen mocht krijgen. In totaal kreeg hij er 55, waaronder een hoop dochters. Maar zij produceerden veel te weinig lactoferrine. Het experiment kwam daarmee alsnog tot een eind.

Herman mocht blijven leven

Omdat het onderzoek was afgerond, moest Herman volgens de wet worden afgemaakt. Hoewel de geboorte en het bestaan van de stier met menselijk DNA op veel weerstand kon rekenen, was er ook veel verzet tegen het plan om hem af te maken. Uiteindelijk werd er een uitzondering gemaakt en mocht Herman blijven leven, mits hij geen nakomelingen meer zou verwekken; hij werd gecastreerd.

Toen stier Herman 14 jaar was, had hij door artrose veel pijn aan zijn gewrichten. Daarom werd op 2 april 2004 besloten om hem in te laten slapen. De artrose werd toegeschreven aan natuurlijke veroudering, er werd geen verband gevonden met de genetische manipulatie. Herman werd opgezet en wordt sindsdien tentoongesteld in Naturalis.

Bronnen: Naturalis, Mare, Trouw