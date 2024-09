Vandaag in 1909: Eugène Lefebvre is de eerste piloot die omkomt bij een vliegtuigcrash

Eugène Lefebvre in zijn Wright Flyer in 1909. Beeld: Bain News Service/publiek domein.

Op 7 september 1909 was de Fransman Eugène Lefebvre de eerste piloot die bij een vliegtuigcrash om het leven kwam.

De Fransman Eugène Lefebvre was een vliegtuigingenieur in dienst van de Gebroeders Wright, die in 1903 het eerste gemotoriseerde vliegtuig bouwden die ook daadwerkelijk van de grond kwam. Naar verluidt heeft Lefebvre zichzelf aangeleerd om te vliegen met die zogenoemde Wright Flyer.

Lefebvre werd naast ingenieur ook testpiloot en deed mee aan internationale luchtraces. Hij wordt ook gezien als een van de eerste stuntpiloten.

Val van 6 meter

Op 7 september 1909 ging er tijdens een testvlucht in de buurt van Parijs iets mis. Lefebvres vliegtuig stortte van 6 meter hoogte naar de grond, de oorzaak is onbekend. De Fransman raakte gewond aan zijn hoofd en overleed. Daarmee ging Lefebvre de geschiedenisboeken in als de eerste piloot die is gestorven tijdens een crash met een gemotoriseerd vliegtuig.

Niet de eerste

Maar hij is niet de eerste persoon die is gestorven tijdens een vliegtuigongeluk. Die twijfelachtige eer gaat namelijk naar de Amerikaanse luitenant Thomas Selfridge. Hij vloog op 17 september 1908 met Orville Wrigth als passagier mee in een Wright Flyer. Het noodlot sloeg toe toen de rechterpropeller een tuidraad raakte waardoor het vliegtuig neerstortte. Orville Wright raakte ernstig gewond, maar overleefde het voorval. Selfridge had minder geluk en overleed aan zijn verwondingen.