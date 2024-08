Vandaag in 1911: Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen

Op 21 augustus 1911 werd de Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen uit het Louvre. Pas een dag later viel het op.

De Mona Lisa was niet altijd zo beroemd als nu. De immense populariteit begon pas nadat het werk in 1911 werd gestolen. De Italiaan Vincenzo Peruggia had zich op 20 augustus van dat jaar na sluitingstijd opgesloten in een bezemkast van het Louvre. De volgende ochtend, toen het museum alleen voor personeel geopend was, kwam hij gekleed als werknemer uit zijn verstopplek en lichtte het meesterwerk van zijn haakjes. Hij liep met het schilderij onder zijn werkkleding het museum uit, zonder dat er een haai naar kraaide.

Aanvankelijk ging iedereen ervan uit dat het werk tijdelijk was verwijderd om er een foto van te maken, iets wat toentertijd met veel werken werd gedaan. Pas een dag later had het museum door dat de Mona Lisa was gestolen.

Motief van de dief

Peruggia zou een chauvinistisch motief hebben gehad; hij vond dat het werk van Da Vinci in Italië hoorde, en niet in Frankrijk. Twee jaar lang lag het paneel in zijn huis te verstoffen. Media over de hele wereld speculeerden in de tussentijd gretig over de diefstal en het schilderij zelf.

In 1913 probeerde Peruggia het werk te slijten aan het Uffizi in Florence. Daar hingen al twee werken van Da Vinci, waartussen de jongedame uit het Louvre niet zou misstaan. Het liep anders: het museum belde de politie, Peruggia werd gearresteerd. Mona Lisa werd na een korte toer door Italië weer aan het Louvre geschonken, en was definitief het beroemdste schilderij ter wereld.

Bron: KIJK Geschiedenis 5/2024