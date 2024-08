Vandaag in 1942: het fiasco van de aanval op Dieppe

Op 19 augustus 1942 voerden Canadese militairen bij de havenstad Dieppe een ‘oefeninvasie’ uit die volkomen mislukte.

Toen geallieerde soldaten op 19 augustus 1942 uit hun landingsvaartuigen sprongen bij het Franse havenstadje Dieppe, werden ze direct getrakteerd op moordend mitrailleurvuur uit de Duitse bunkers.

In enkele uren tijd was bijna 60 procent van de 6000 geallieerde soldaten gedood, gewond geraakt of gevangen genomen, en lag de kuststrook bezaaid met achtergelaten wapentuig en uitgebrande tanks. Volgens een van de overlevenden was het Duitse vuur zo dodelijk dat het strand die dag “de kakikleur had van Canadese legeruniformen”.

Een slachting

Toch beweerden de geallieerde opperbevelhebbers dat de actie een succes was. Er zouden veel wijze lessen zijn geleerd voor latere amfibische operaties, zoals de landing in Normandië. Allemaal flauwekul, zeggen veel historici nu. De commandanten verdoezelden welbewust dat de aanval op Dieppe slecht was voorbereid en daardoor op een slachting uitdraaide.

