Vandaag in 1941: massale Duitse invasie van de Sovjet-Unie

Duitse infanteristen rukken op in Rusland. De brand kan door Russen zijn aangestoken. Om te voorkomen dat de vijand bruikbare zaken in handen kreeg, werd zoveel mogelijk de 'tactiek van de verschroeide aarde' toegepast.

Op 22 juni 1941 begon Operatie Barbarossa, de massale Duitse invasie van de Sovjet-Unie.

Vier miljoen soldaten: vooral Duitsers, maar ook Roemenen, Hongaren, Slowaken en Finnen. Zo’n 3300 tanks en 7000 stukken artillerie. Ruim 1000 bommenwerpers en 920 jachtvliegtuigen.

Nooit eerder in de geschiedenis is een strijdmacht van deze afmetingen voor één enkele operatie op de been gebracht. En sindsdien ook niet meer.

Begin van Operatie Barbarossa

In de vroege ochtend van zondag 22 juni 1941 zet de machinerie zich in beweging. Infanteristen nemen grensposten in, pantsereenheden walsen over verdedigingswerken heen, jagers en duikbommenwerpers bestoken vliegvelden. Op het hoofdkwartier van het Rode Leger in Moskou komt de ene na de andere melding van Duitse aanvallen binnen.

Chef-staf Georgi Zjoekov pakt de telefoon en belt naar het buitenhuis van Jozef Stalin. Na enige tijd krijgt hij de machtigste man van de Sovjet-Unie aan de lijn. Zjoekov vertelt dat het Duitse leger blijkbaar met een grootscheeps offensief bezig is. Aan de andere kant hoort hij Stalin zwaar ademhalen. Langzaam dringt het tot de dictator door dat zijn collega Adolf Hitler hem enorm te grazen heeft genomen.

