Vandaag in 1944: de eerste programmeerbare rekenmachine

De Harvard Mark I was gigantisch: 16 meter lang, 2,4 meter hoog en meer dan 4200 kilogram zwaar. Beeld: PhotoQuest/Getty Images.

Op 7 augustus 1944 presenteerde Howard Hiken een van de eerste programmeerbare rekenmachines, de Harvard Mark I.

Howard Aiken, een wis- en natuurkundige aan de Harvard Universiteit, moest voor zijn werk een hoop rekenwerk met de hand oplossen. Dat moest sneller kunnen, dacht hij. In samenwerking met de universiteit en het techbedrijf IBM bouwde hij de Automatic Sequence Controlled Calculator, beter bekend als de Harvard Mark I. Op 7 augustus 1944 presenteerde hij zijn apparaat.

De Harvard Mark I was een van de eerste computers die programmeerbaar was. Hierdoor kon de machine automatisch complexe wiskundige berekeningen uitvoeren, het was niet meer nodig om met iedere rekenstap handmatig instructies te geven.

De elektromechanische computer bleek niet alleen nuttig voor onderzoekers, maar ook voor militaire doeleinden, zo werd de Harvard Mark I bijvoorbeeld gebruikt om de ballistische banen van artillerie tijdens de Tweede Wereldoorlog te berekenen. De techniek vormde ook de basis voor de ontwikkeling van volledig elektronische computers.