Vandaag in 1945: atoombom op Hiroshima

Links: explosie van de atoombom in Hiroshima. Rechts: explosie van de atoombom in Nagasaki.

Op 6 augustus 1945 werd de atoombom Little Boy op de Japanse stad Hiroshima gegooid. Drie dagen later viel er ook een bom op Nagasaki.

Om ongeveer 8.15 uur (Japanse tijd) op 6 augustus 1945 liet een B-29 Superfortress van de Amerikaanse luchtmacht een 4400 kilogram zware atoombom vallen op de Japanse stad Hiroshima. De zogenoemde Little Boy was de eerste atoombom die werd gebruikt tijdens oorlogsvoering en was slechts de tweede nucleaire explosie ooit. (Daarvoor was alleen nog getest met de Trinity-bom.)

Tweede atoombom

Toen Japan zich niet gelijk overgaf, besloten de Verenigde Staten op 9 augustus nog een atoombom te gooien, deze keer op Nagasaki. Op 15 augustus gaf Japan zich daardoor alsnog over.

Hoewel de tweede bom, Fat Man, een stuk krachtiger was, veroorzaakte hij minder schade en doden dan Little Boy. Nagasaki lag namelijk in een vallei waardoor de effecten van de explosie (relatief) beperkt bleven. Hiroshima was daarentegen vlakker, waardoor een groter gebied werd verwoest.

Exacte cijfers over het aantal doden door Little Boy zijn niet bekend, maar schattingen lopen uiteen van 70.000 tot 140.000. Fat Man doodde tussen de 60.000 en 80.000 mensen.

Beeld: United States Department of Energy