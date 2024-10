Vandaag in 1955: Bill Gates wordt geboren

Op 28 oktober 1955 wordt Bill Gates, medeoprichter van techgigant Microsoft, geboren.

Bill Gates werd geboren in Seattle, waar hij vanaf zijn dertiende naar een particuliere school ging. Al vanaf jongs af aan bleek hij competitief en leergierig. Hij zat zo veel met zijn neus in de boeken, dat zijn ouders hem moesten verbieden aan tafel te lezen. Samen met een aantal vrienden, waaronder Paul Allen, medeoprichter van Microsoft, bracht Gates vele uren door achter de weinige computers op school en verschillende computercentra. Gates en zijn vrienden werden verbannen door één van deze centra nadat deze hen betrapte op het misbruiken van bugs in het systeem, om zo extra computertijd te krijgen. Dit maakten ze later goed door de bugs voor het bedrijf op te lossen.

In 1973 begon Gates aan de Harvard Universiteit, waar hij vakken volgde over rechten, wiskunde en computerwetenschappen. Gedurende zijn tweede jaar staakte hij zijn opleiding om samen met Paul Allen software te ontwikkelen voor een microcomputer van het bedrijf MITS. Na het succes van deze computer startten Gates en Allen op 4 april 1975 hun eigen softwarebedrijf, Microsoft.

Wereldvernieuwer

Met hun besturingssysteem hebben ze de wereld van computers voorgoed veranderd. Dankzij MS-DOS en later Windows werd het gebruiken van computers eenvoudiger en toegankelijk gemaakt voor kleine bedrijven en huishoudens. In 1990 brachten ze Microsoft Office (met onder andere Word, PowerPoint en Excel) op de markt, dat sindsdien is uitgegroeid tot een essentieel softwarepakket voor bedrijven, scholen, en individuen over de hele wereld.

In 2000 trad Bill Gates af als CEO van Microsoft en startte hij samen met zijn toenmalige vrouw Melinda de Bill & Melinda Gates Foundation, de op één na grootste liefdadigheidsorganisatie ter wereld. Zelf heeft het stel ruim 54,5 miljard euro aan de organisatie geschonken. Deze investeert wereldwijd in gezondheidszorg, onderwijs, en het bestrijden van armoede.

Van 2004 tot 2020 was Gates onderdeel van de raad van bestuur van Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Warren Buffet. Daarnaast heeft hij nog verschillende bedrijven opgezet, van marketingbureaus tot bedrijven die kernreactoren ontwerpen. Forbes schat het vermogen van Gates in 2024 rond de 118 miljard euro. Daarmee staat hij op nummer negen op de lijst van de meest welvarende mensen van de Verenigde Staten.

Bronnen: Bill Gates, Britannica, Forbes, Bill & Melinda Gates Foundation