Vandaag in 1956: de start van de Hongaarse Opstand

Vandaag in...

Op 23 oktober in 1956 vond in Boedapest een demonstatie plaats die uitmondde in de bloederige Hongaarse Opstand.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel andere Oost-Europese landen onder de invloed van de Sovjet-Unie te staan. In juni 1956 werden Poolse arbeiders, die protesteerden tegen het communistische en dictatoriale beleid van hun overheid, gewelddadig neergeslagen. In een poging hun buren steun te betuigen, organiseerde een groep Hongaarse studenten in Boedapest op 23 oktober een kleinschalige en vreedzame demonstratie met voorzichtige uitspraken van steun aan de Polen.

De situatie escaleerde toen tienduizenden inwoners van Boedapest zich langzaam maar zeker bij het protest voegden en de sfeer steeds grimmiger werd. Een standbeeld van Stalin werd omvergehaald en uitspraken als “Russen naar Rusland” galmden door de straten. Ernö Singer, leider van de Hongaarse Communistische Partij, verweet de demonstranten er via de radio van dat zij de banden tussen Hongarije en de roemrijke Sovjet-Unie wilde verbreken.

Van kwaad tot erger

Kort na deze radiotoespraak werden de eerste schoten gelost. Een deel van het Hongaarse leger schaarde zich achter de demonstranten en deelde wapens uit. Door de gevechten trok het Sovjetleger zich terug, de stad uit, en de opstand leek even een succes. De Hongaarse regering kondigde aan zich terug te trekken uit het Warschaupact en verklaarde het land neutraal.

Dat zag de Sovjet-Unie niet zitten, en op 4 november sloeg deze hard terug door met meer dan duizend tanks en ruim 31.000 troepen Boedapest binnen te vallen. Deze tot 10 november durende inval leidde tot ongeveer 2500 doden. Ook werden er 13.000 Hongaren gevangengenomen en vluchtten er nog eens 200.000 het land uit. Er volgde een sterk onderdrukkend communistisch regime, dat nog jaren zou duren. Pas in 1991 werden de laatste troepen van de Sovjet-Unie teruggeroepen uit het land. De Sovjet-Unie bood in december van dat jaar officieel excuses aan voor de inval van 4 november.

Bronnen: Historiek, Pestbuda, Britannica