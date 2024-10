Vandaag in 1885: beroemde natuurkundige Niels Bohr geboren

Vandaag in...

Op 7 oktober 1885 werd de natuurkundige Niels Bohr geboren, een van de grondleggers van de quantummechanica.

De Deense Niels Hendrik David Bohr werd geboren op 7 oktober 1885 in Kopenhagen. Hij zou opgroeien tot een van de invloedrijkste natuurkundigen van de twintigste eeuw. Zijn werk legde de basis voor de quantummechanica en zijn inzichten spelen nog altijd een centrale rol in de natuurkunde.

Atoommodel van Bohr

Bohr staat het meest bekend om zijn model van het atoom, dat hij in 1913 presenteerde. Zijn werk verfijnde de ideeën van de Nieuw-Zeelandse Ernest Rutherford, die had ontdekt dat een atoom een positief geladen kern heeft met negatieve elektronen eromheen. Bohr stelde dat die elektronen discrete energieniveaus hebben en in stabiele banen rond de nucleaire kern draaien. Volgens zijn theorie, die gebruikmaakte van de quantummechanica, kunnen elektronen ook tijdelijk naar een andere baan/energieniveau springen en stralen ze daarbij energie uit.

Het model van Bohr was destijds revolutionair, maar is inmiddels vervangen voor nieuwere en complexere varianten. Toch zijn veel van zijn ideeën nog altijd juist. Bohr ontving in 1922 de Nobelprijs voor Natuurkunde voor zijn baanbrekende werk aan de structuur van atomen en de daaruit voortvloeiende straling.

Meer Vandaag in…

Deeltje of golf?

Een ander belangrijk aspect van Bohrs werk was zijn bijdrage aan het begrip van de dualiteit van licht en materie. Hij verdedigde de ‘complementariteit’ in de quantumfysica, wat inhield dat quantummechanische verschijnselen zowel een deeltjes- als een golfkarakter kunnen vertonen, maar dat je ze nooit tegelijk kunt waarnemen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Bohr een belangrijke rol in het Manhattan Project, het geheime Amerikaanse project dat leidde tot de ontwikkeling van de atoombom.

Bohr overleed op 18 november 1962 in Kopenhagen. 35 jaar na zijn dood, in 1997, werd het element met atoomnummer 107 naar hem vernoemd: bohrium (Bh).

Bron: Britannica

Beeld: Bettmann/Getty Images