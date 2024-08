Vandaag in 1926: Fidel Castro geboren

Fidel Castro, zijn jongere broer Raúl (met helm) en andere Cubaanse guerrilla’s, zoals ze te zien waren in een documentaire die de Amerikaanse tv-zender CBS in 1957 over hen maakte. Beeld: CBS Photo Archive/Getty Images.

Op 13 augustus 126 werd Fidel Castro geboren in het Cubaanse plaatsje Birán. Hij zou de langstzittende dictator ooit worden.

Fidel Alejandro Castro Ruz werd op 13 augustus 1926 geboren in Birán, in het oosten van Cuba. Tijdens zijn studie raakte hij al gauw betrokken bij de politieke clubjes die op de universiteit van Havana actief waren. Of misschien moeten we bendes zeggen, want veel leden ervan liepen met een pistool op zak rond en politieke geschillen leidden geregeld tot schietpartijen. Fidel, van jongs af aan gek op vuurwapens, vond het prachtig. Dit smaakte naar meer.

Meer Vandaag in…

Langstzittende dictator

Na een bloederige guerrillastrijd kwam Fidel in 1959 aan de macht. Ondanks tientallen bizarre plannen van de CIA, in samenwerking met de maffia, om Fidel uit de weg te ruimen, bleef Fidel 49 jaar lang aan de macht. In 2008 trad hij om gezondheidsredenen af en droeg het presidentschap over aan zijn broer, Raúl Castro.

Fidel Castro is nog steeds de langstzittende dictator ooit. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, die na een coup in augustus 1979 president van Equatoriaal-Guinea werd, moet nog vijf jaar lang aan de macht blijven om dat record te verbreken.

Lees hier een gratis longread over hoe Fidel Castro aan de macht kwam.