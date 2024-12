Vandaag in 1972: Pong komt uit

Op 29 november 1972 lanceerde Atari Pong, een van de eerste computerspellen ooit.

Het is een van de allereerste computerspelletjes: Pong. Het kan haast niet simpeler: je beweegt een batje en kaatst daarmee steeds de bal weg. Een soort tafeltennis op een computerscherm dus. Iedereen kan het spelen. In 2022 lieten wetenschappers zien dat zelfs een klompje gekweekte hersencellen ertoe in staat is.

Pong is een soort tafeltennis op een computerscherm. Beeld: pong74ls, CC-BY 3.0.

Pong was een oefening

Maar toen Atari op 29 november 1972 Pong lanceerde, was het spel revolutionair. Er waren in die tijd nog maar weinig computerspellen, en Pong was een van de eerste die een commercieel succes werden.

Atari was op dat moment nog een jong bedrijf en eerder dat jaar opgericht door Nolan Bushnell en Ted Dabney. Zij zagen de potentie van videogames en wilden een van de eerste zijn om de spellen naar het grote publiek te brengen. Ze namen Allan Alcorn in dienst om hun technologische visie te helpen realiseren.

Alcorn mocht dan wel erg technisch zijn en veel ervaring hebben met elektronische hardware, hij had nog nooit een videogame gemaakt. Bushnell gaf hem daarom de opdracht om een simpel tennisspel te maken, als oefening.

Dat werd Pong, in eerste instantie een arcadespel. Hij installeerde de machine in een lokale bar, maar binnen een paar dagen werkte de machine al niet meer. Toen Alcorn langskwam om het probleem te onderzoeken, ontdekte hij dat het spel zelf geen problemen had, maar dat de machine al vol zat met muntjes.

Pong als arcadespel. Beeld: Chris Rand, CC BY-SA 3.0.

Het ideale kerstcadeau

Na dat succes besloot Atari om Pong, dat dus eigenlijk bedoeld was als oefening, uit te brengen op de markt. Binnen een jaar verkocht het bedrijf duizenden arcadespellen door het hele land, en zelfs in het buitenland. Pong werd razendpopulair.

Bushnell zag dit als bewijs dat het spel wel eens een heel grote afzetmarkt zou kunnen hebben. Er zou meer winst te behalen zijn met de verkoop aan miljoenen huishoudens dan aan slechts een paar bars, redeneerde hij. Hoewel Atari arcadeversie van Pong bleef maken, ging er ook veel aandacht naar het maken van een consoleversie.

Het prototype van de console, die je moest aansluiten op een televisie, werd gebruikt om een deal te sluiten met Sears, een grote warenhuisketen in Noord-Amerika. Sears zag wel potentie in het apparaat en bestelde 200.000 exemplaren. De keten wilde ze voor het kerstseizoen van 1975 hebben. Pong werd namelijk gepresenteerd als het must-have cadeau voor Kerstmis.

Tegenwoordig wordt Pong gezien als een van de grondleggers van de huidige computerspelindustrie. Het was namelijk een van de eerste spellen die liet zien dat er goed geld was te verdienen met videogames.

Bronnen: Computer History Museum, Britannica

Openingsbeeld: Trevor Pritchard, CC BY-NC-SA 2.0