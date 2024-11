Vandaag in 2003: maakte het supersonische vliegtuig Concorde zijn laatste vlucht

Op in 26 november 2003 ging het supersonische passagiersvliegtuig Concorde, na een laatste ceremoniële vlucht in Engeland, met pensioen.

Het Concorde-vliegtuig zorgde er lange tijd voor dat passagiers in slechts 3,5 uur van Londen naar New York konden vliegen. Door onder andere torenhoge kosten bleek dit na bijna dertig jaar trouwe dienst niet meer houdbaar, en vond op 26 november 2003 de allerlaatste vlucht met een Concorde ooit plaats. Deze eindigde in Filton, Engeland, waar het vliegtuig als museumstuk werd tentoongesteld.

In de jaren zestig, tijdens de hoogtijdagen van de Koude Oorlog en de ruimtewedloop, wilden luchtvaartbedrijven laten zien waar ze toe in staat waren. Vliegtuigen werden steeds sneller en indrukwekkender, en de logische volgende stap was supersonisch transport, het toppunt van prestige en innovatie. Deze vliegtuigen moesten de snelheid van het geluid overstijgen, zo’n 1235 kilometer per uur.

Zowel de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk als de Sovjet-Unie werkten individueel aan een vliegtuig dat in staat was mensen veilig op topsnelheid te vervoeren. Gezien de omvang van het project besloten twee vliegtuigmaatschappijen uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 1962 hun krachten te bundelen: de bouw van de Concorde kon beginnen.

De eerste vlucht met het toestel werd al gemaakt in 1969, maar door hoge kosten, de complexiteit van de Concorde en de strenge regelgeving voor het gebruik duurde het jaren voordat hij in 1976 eindelijk op grotere schaal kon worden ingezet. In totaal werden er slechts twintig toestellen gebouwd, waarvan er maar veertien daadwerkelijk in gebruik waren. Air France en British Airways gebruikten de Concorde voornamelijk op routes tussen Europa en de Verenigde Staten. Met een snelheid van 2450 kilometer per uur was het vliegtuig binnen 3,5 uur de Atlantische Oceaan over.

Twee miljard minpunten

Het vliegtuig bood een ongekende reiservaring en werd gezien als een heus statussymbool. Een ritje met het supersonische vliegtuig was dan ook ontzettend duur. Na een vlucht van Londen naar New York was men al gauw zo’n 11.000 euro lichter. De vraag bleef dus beperkt, en bestond vooral uit zakenmannen, beroemdheden, en de allerrijkste elite.

Hoewel de Concorde technisch indrukwekkend was, had hij ook zo zijn gebreken. Onder andere de enorme brandstofkosten en het lage aantal klanten beperkten de opbrengst voor vliegmaatschappijen aanzienlijk. Het kostte British Airways naar schatting een omgerekende twee miljard euro per jaar om met de Concorde te kunnen blijven vliegen. Na een tragisch ongeluk in Parijs in 2000, waarbij alle inzittenden omkwamen, nam het vertrouwen in de veiligheid af. Daarnaast zorgden de aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001 voor een sterke afname in zakenreizen. Het in dienst houden van de toestellen werd al snel niet meer houdbaar.

Einde verhaal

In 2003 besloten zowel Air France als British Airways het vliegtuig uit de roulatie te halen, en de laatste commerciële vlucht vond plaatst op 24 oktober van dat jaar. Een maand later, op 26 november, maakte een Concorde van British Airways de allerlaatste vlucht ooit. Deze vertrok vanaf Heathrow Airport en landde na een kort rondje in Filton, waar het toestel tentoongesteld zou worden.

De Concorde vliegt al ruim twintig jaar niet meer, maar toch leeft de supersonische droom voort. Bedrijven zoals Boom Supersonic werken aan moderne opvolgers die milieuvriendelijker en nóg sneller moeten zijn. In de Verenigde staten zijn de NASA en het vliegtuigfabrikant Lockheed Martin bezig met het ontwikkelen van een supersonisch vliegtuig dat zonder een harde knal enorme snelheden kan bereiken, om geluidsoverlast te beperken. Wie weet schieten we in de nabije toekomst dus toch weer met dik 2400 kilometer per uur door de lucht.

Bronnen: NOS, Historiek, VRT NWS, Simpleflying