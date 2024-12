Vandaag in 1250: wetenschapsliefhebber Frederik II overlijdt

Op 13 december 1250 overleed Frederik II, de keizer van het Heilige Romeinse Rijk die veel belangstelling voor natuurwetenschappelijke zaken had.

Veel historici beschouwen Frederik II (1194-1250) als een van de machtigste figuren uit de middeleeuwen. Hij heerste over een groot gebied. Zo was hij koning van Sicilië, koning van Duitsland en keizer van het Heilige Romeinse Rijk. Na de vrij vreedzame Zesde Kruistocht benoemde hij zichzelf ook koning van Jerusalem.

Het Heilige Romeinse Rijk in de dertiende eeuw. Beeld: Alphathon, CC BY-SA 4.0.

Meer Vandaag in…

Studie naar valken

Naast een slimme, ambitieuze en charismatische heerser, was Frederik II ook een leergierig persoon, zo sprak hij meerdere talen, waaronder Latijn, Grieks, Siciliaans, Middelhoogduits, Oudfrans en Arabisch. Hij had ook veel interesses, zoals literatuur, poëzie, kunst en natuurwetenschappen. Dat leverde hem de bijnaam Stupor Mundi (verbazing der wereld) op.

Hij creëerde een samenleving waarin kunst en wetenschap konden floreren. In 1224 stichtte hij de Universiteit van Napels (tegenwoordig Universiteit van Napels Federico II), een van de oudste universiteiten ter wereld. Zelf deed hij ook experimenten. Een van zijn belangrijkste bijdrages was zijn boek De Arte Venandi cum Avibus (Over de kunst van het jagen met vogels), dat niet alleen een handboek over valkenjacht was, maar ook een gedetailleerde studie van vogelgedrag en -anatomie.

Ruzie met de kerk

Zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid en rationele benadering van kennis waren zeer ongebruikelijk in de dertiende eeuw en botsten met het middeleeuwse wereldbeeld dat sterk werd beïnvloed door de kerk. Hierdoor kreeg Frederik II het aan de stok met de paus. Maar dat was zeker niet de enige reden: hij wilde ook de macht van de kerk en paus beperken.

Hij raakte verwikkeld in een machtsstrijd met de kerk en in 1245 werd hij door paus Innocent IV afgezet. Veel vorsten in het Heilige Romeinse Rijk trokken zich hier weinig van aan, waardoor Frederik II wezenlijk nog steeds de macht had.

Op 13 december 1250 overleed Frederik II op 55-jarige leeftijd aan dysenterie.

Bronnen: Britannica, WorldHisoty