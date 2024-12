Vandaag in 1999: Macau wordt onderdeel van China

In Macau is de Portugese invloed nog duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld door de ruïnes van het São Paulo-kathedraal uit de zeventiende eeuw. Beeld: Dickson Phua/Flickr.

Op 20 december 1999 werd de Portugese kolonie Macau weer onderdeel van de Volksrepubliek China.

Macau is een speciale bestuurlijke regio van de Volksrepubliek China, wat betekent dat het zijn eigen economie en politieke autonomie heeft. Het was eeuwenlang in handen van de Portugezen, die het pas in 1999 officieel teruggaven aan China. Daarmee kwam een einde aan meer dan vierhonderd jaar Portugese invloed in het gebied, en werd de laatste kolonie in Azië opgeheven.

Chinese huurbaas

Macau viel lang onder de Ming-dynastie in het huidige China, tot deze het gebied in 1557 uitleende als handelspost aan Portugal. De Portugese aanwezigheid zou oorspronkelijk slechts tijdelijk zijn, maar Macau bleek een strategisch knooppunt voor handel tussen China, Japan en Europa, wat ertoe leidde dat de Portugezen uiteindelijk eeuwen aanwezig zouden blijven. Portugal betaalde jaarlijks ‘huur’ in de vorm van zilver, een bedrag dat vandaag de dag gelijk staat aan ruim negenduizend euro.

Gedurende de 16e en 17e eeuw floreerde de handel van Portugal, en Macau werd een bron van westerse invloeden in Azië. Zowel Engeland als Nederland hadden interesse in de regio, waarop Nederland in 1622 en 1626 pogingen deed het gebied te veroveren. Hiermee slaagden ze er niet in Macau voor zich te winnen, maar kregen ze wel andere Oost-Aziatische gebieden zoals Malakka en Colombo in handen. In 1808 werd het kort bezet door Engeland die het, na een dreigement van de Chinese keizer om de handel met het land te stoppen, na vier maanden weer verliet.

Einde van een tijdperk

In 1887 werd Macau officieel een Portugese kolonie door het Chinees-Portugese Verdrag van Peking, op voorwaarde dat Portugal het gebied nooit zonder Chinese toestemming over zou dragen aan een ander land. Maar in de tweede helft van de twintigste eeuw begon de geopolitieke situatie te veranderen. China werd een steeds sterkere staat en de regering van het land wilde verloren grondgebieden terugwinnen. Ook ervaarde Portugal internationale druk om het koloniale rijk af te bouwen.

Na onderhandelingen tussen de twee landen stemde de Portugese overheid er in 1987 mee in om de kolonie in 1999 over te dragen aan de Volksrepubliek China. Macau zou een speciale administratieve eenheid van China worden, wat inhield dat het zijn eigen munteenheid, economie, en bestuur mocht houden, tot ten minste 2049. Op 20 december 1999 kwam er een einde aan het Portugese gezag in Macau. Het vertrek van de Portugezen betekende het einde van de laatst overgebleven kolonie in Azië.

