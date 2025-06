‘Deze app geeft aan of producten uit Europa komen’

Met de app BrandSnap kun je met je mobiele telefoon in één scan zien of een product van Europese oorsprong is. Is dat niet het geval, dan geeft de app suggesties voor Europese alternatieven. KIJK sprak met de Rotterdamse techondernemer Xander Kanon, die de app samen met Gerben Houtsma ontwikkelde.

Xander Kanon.

Waarom hebben jullie BrandSnap ontwikkeld?

“We merkten dat steeds meer mensen kritisch kijken naar waar producten vandaan komen. Door geopolitieke spanningen en afnemend vertrouwen in de handelspraktijken van wereldwijde ketens groeide de behoefte aan transparantie. BrandSnap is ontstaan uit de vraag: waarom is het zo lastig om snel te zien of een product écht Europees is?”

Hoe werkt de app?

“Je maakt een foto van een product. De app analyseert vervolgens het merk en toont of het Europees is, op basis van het hoofdkantoor van het moederbedrijf, omdat daar uiteindelijk de winst terechtkomt via dividend, belasting en investeringen. Bij niet-Europese merken toont de app directe alternatieven, afgestemd op jouw regio. De technologie zelf draait op Mistral, een Frans alternatief voor het Amerikaanse OpenAI, bekend van ChatGPT.”

Welke producten kun je allemaal scannen?

“Hoewel de app zich in eerste instantie richtte op alledaagse categorieën zoals boodschappen, elektronica en verzorgingsproducten, scannen gebruikers inmiddels van alles. Van Bijbels tot medicijnverpakkingen, van sneakers tot vliegtuigstoelen. Veel gebruikers zijn simpelweg nieuwsgierig naar wie er achter een product zit.”

“Zeker. Gebruikers vragen steeds vaker naar extra informatie zoals duurzaamheid, aandeelhouders en lokale productie. We richten ons op verdieping: van transparantie over de productieketen tot hyperlokale suggesties. Nieuwe functies staan op de planning, maar altijd met het doel: Europese consumenten sterker maken.”

Deze Aan het woord verschijnt ook in het extra dikke zomernummer van KIJK.