Wetenschappers maken app die meet of je melk bedorven is

Australische onderzoekers hebben een smartphone-app gemaakt die kan meten of melk is bedorven – zonder de verpakking te openen.

Soms vind je achter in je koelkast een pak melk waarvan je was vergeten dat die er nog stond. Kun je die nog veilig drinken? Vaak kun je dat prima ruiken of proeven, maar wetenschappers van de University of New South Wales in Sydney hebben nu een app gemaakt waardoor je het pak gewoon dicht kunt laten.

Trillende telefoon

VibMilk, zoals de app heet, maakt gebruik van de trilfunctie van smartphones. Je houdt simpelweg de trillende telefoon tegen het melkpak aan. De smartphone meet vervolgens die trillingen (met de ingebouwde inertial measurement unit) en bepaalt daarmee de versheid van de melk.

Hoe? Melk bederft door de groei van bacteriën en die zetten melksuikers om in melkzuur. Mede daardoor veranderen ook de fysieke eigenschappen, zoals de dichtheid, viscositeit en oppervlaktespanning. Dit beïnvloedt de trillingen die de smartphone registreert. VibMilk gebruikt een AI-systeem dat de signalen analyseert en classificeert in 23 verschillende pH-niveaus (de zuurtegraad). Aan de hand daarvan weet de app of de melk bedorven is.

De onderzoekers testten hun app met vier smartphones: een Google Pixel 5, een Pixel 6, een Samsung Galaxy S22 en een Galaxy 21 FE. VibMilk had in 98,35 procent van de gevallen de pH-waarde goed gemeten en kon zelfs met 100 procent nauwkeurigheid aangeven of melk vers was. Ze publiceerden deze resultaten in vakblad IEEE Internet of Things Journal.

De pH-waarde (zuurtegraad) daalt als melk bederft. Beeld: UNSW Sydney/Wu et al.

Waarom nodig?

Maar waarom is zo’n app nodig, je kunt toch ook gewoon de houdbaarheidsdatum checken? Volgens Wen Hu, een van de ontwikkelaars, is die niet altijd nauwkeurig genoeg. “De uiterste gebruiksdatum is eerder een indicatie dan een definitieve vervaldatum. Wanneer fabrikanten deze datums vaststellen, doen ze aannames over factoren zoals temperatuur en opslagduur op basis van pessimistische scenario’s.”

“Als melk onder de juiste omstandigheden wordt bewaard, is het nog steeds veilig om een paar dagen na de uiterste houdbaarheidsdatum te drinken. Bewaar je het niet goed, dan is het misschien al voor die datum bedorven”, aldus Hu.

De onderzoekers hopen dat de app kan voorkomen dat melk onnodig wordt weggegooid. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties heeft namelijk becijferd dat wereldwijd 20 procent van de zuivelproducten wordt weggegooid.

Toekomstplannen

VibMilk is overigens nog niet te vinden in de appwinkels. Melk zit in veel verschillende verpakkingen die allemaal de trillingen anders beïnvloeden, waardoor de nauwkeurigheid niet te garanderen is. “Voordat consumenten deze technologie op grote schaal kunnen omarmen, moeten we met meer fabrikanten samenwerken”, zegt de hoogleraar Computer Science and Engineering.

Het team werkt momenteel ook samen met een lokaal melkbedrijf om op een efficiënte en betrouwbare manier de kwaliteit van duizenden melkflessen te controleren tijdens het productieproces. Hu: “We zijn op zoek naar iets vergelijkbaars, maar omdat het een fabrieksomgeving is, hoeven we geen smartphone te gebruiken; we kunnen geavanceerdere, maar niet-invasieve sensoren gebruiken. We ontwikkelen samen met de fabrikant een systeem om de pH-waarde van de melk te meten voordat het naar de winkels wordt gestuurd.”

Bronnen: IEEE Internet of Things Journal, UNSW

Beeld: naturalbox/iStock/Getty Images