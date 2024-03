Anxiety: komen angststoornissen tegenwoordig vaker voor?

Iedereen is weleens angstig. Denk aan de spanning rond een nieuwe baan, de hartkloppingen voor je eerste bungeejump, de ongerustheid als er iemand in je familie ziek is… In de meeste gevallen ben je het gevoel snel weer vergeten als de aanleiding achter de rug is. Maar soms groeit angst uit tot een stoornis die je leven beheerst. En daar líjken steeds meer mensen last van te hebben.

Wat het probleem is, moge duidelijk zijn: angststoornissen zijn volgens cijfers uit 2023 de meest voorkomende psychische aandoening in Nederland. Zo’n 29 procent van de bevolking krijgt ermee te maken, voornamelijk mensen tussen de 25 en 34 jaar, en dan vooral vrouwen. 15 procent heeft er zelfs in de afgelopen twaalf maanden last van gehad. Volgens die statistieken zou dus bijna 1 op de 6 lezers van dit artikel in het afgelopen jaar met een angststoornis zijn geconfronteerd.

Populariteit van anxiety

We zoeken ook steeds meer informatie over angststoornissen. Wereldwijd is de populariteit van Google-zoekopdrachten naar anxiety – in verhouding tot het totale aantal zoekopdrachten – in de laatste twee decennia meer dan verdubbeld. Ook de zoekterm ‘diazepam’ (een veelgebruikt kalmeringsmiddel) wordt steeds populairder.

Is het aantal mensen dat met angsten kampt de afgelopen jaren dus toegenomen? Wat verstaan we eigenlijk precies onder een angststoornis? Wat ligt eraan ten grondslag? En wat kun je ertegen doen? Je leest het in in KIJK 4/2024. Bestel de editie in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.



Tekst: Robin van Grieken

Beeld: Tero Vesalainen/iStock/Getty Images