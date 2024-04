Het nieuwe lezen: verdwijnt het boek?

Al eeuwen gebruiken we boeken als bron van informatie en vermaak. Maar wordt het met de komst van kunstmatige intelligentie en andere digitale technologie niet toch eens tijd om deze uitvinding van een update te voorzien? Of blijven volgedrukte ‘dode bomen’ de norm?

Ze nemen een hele muur van mijn werkkamer in beslag: mijn boeken over natuurkunde, sterrenkunde, geschiedenis, biologie, noem maar op. Een kamertje verder staan nog vier kasten, gevuld met romans. Wereldliteratuur, sciencefiction, fantasy… Samen lijken al die boeken te roepen: ‘Kijk eens wat die Jean-Paul allemaal gelezen heeft! Kijk hem eens veel weten!’

Zijn boeken wel zo geweldig?

Maar eigenlijk valt dat allebei vies tegen. Ten eerste staan er de nodige boeken tussen die ik stiekem nooit heb gelezen – en waarschijnlijk ook nooit meer ga lezen. Ten tweede zou ik je van de meeste boeken die ik wél gelezen heb niet veel meer kunnen vertellen dan wat er op de achterkant staat, met een paar losse flodders uit het binnenwerk.

Voeg daar de ontlezing van de jeugd aan toe waar zoveel mensen zich zorgen over maken en je gaat je toch afvragen: zijn boeken wel zo geweldig als we denken? Of hebben we met kunstmatige intelligentie en andere digitale technologieën eindelijk de gereedschappen in handen om deze millennia oude uitvinding op te waarderen tot iets wat lezen aantrekkelijker én effectiever maakt?

Beeld: MirageC/Getty Images