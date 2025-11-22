‘Het idee dat een rechte houding rugpijn voorkomt, is achterhaald’

Het klinkt best logisch: als je netjes rechtop zit, staat en loopt, is de kans dat je rugklachten krijgt het kleinst. Toch blijkt dat helemaal niet uit wetenschappelijk onderzoek, zegt de Amerikaanse wetenschapshistoricus en voormalig fysiotherapeut Beth Linker. “Het idee blijft maar terugkomen in de media, keer op keer op keer.”

Zit niet zo voorovergebogen, anders krijg je nog tuberculose!” Als je rond het jaar 1900 was opgegroeid, had je moeder je dat zomaar kunnen toebijten. Inmiddels weten we natuurlijk wel beter: je houding heeft niets te maken met de kans dat een bacterie je een nare ziekte bezorgt. Toch vinden we rechtop zitten, staan en lopen anno 2025 nog steeds belangrijk. Al was het maar omdat je er rugklachten mee voorkomt.

Maar ís dat wel zo? Nee, zegt de Amerikaanse wetenschapshistoricus Beth Linker: uit onderzoek blijkt helemaal niet dat een ‘slechte’ houding leidt tot rugpijn. Sterker nog, er zijn zelfs aanwijzingen dat licht voorovergebogen zitten – althans, bij jonge vrouwen – de kans op deze kwaal verkleint. In haar boek Slouch (2024) beschrijft ze hoe met name de VS toch in de ban raakte van een kaarsrechte rug.

Onzinnig

Zelf kreeg Linker toen ze klein was geregeld te horen dat ze recht moest zitten. Op haar rooms-katholieke school, maar ook thuis. “Mijn school zal het vooral om het handhaven van de orde zijn gegaan, terwijl mijn moeder waarschijnlijk meer mijn gezondheid voor ogen had. En mijn uiterlijk; een gekromde rug wordt gezien als onaantrekkelijk, en geassocieerd met ouderdom. Daarom lees je in damesbladen ook dat als je jonger wilt lijken, je aan je houding moet werken.”

Maar laten we even inzoomen op die vermeende gezondheidsvoordelen van een rechte rug. Wanneer begon Linker daaraan te twijfelen? “Voordat ik wetenschapshistoricus was, volgde ik een opleiding tot fysiotherapeut en werkte ik in een kliniek”, vertelt ze. “Als je het menselijk lichaam bestudeert en allerlei patiënten met rugpijn onderzoekt, kom je erachter hoe ontzettend divers onze anatomie kan zijn. En dan wordt het idee dat er een remedie is die voor iedereen werkt al gauw onzinnig.”

Beeld: Hannah Beier