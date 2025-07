Helpt melk drinken tegen pijnlijke gewrichten?

“Drink meer melk.” Het is een veel gehoord advies bij pijnlijke of stijve gewrichten. Maar helpt dat ook echt?

Pijnlijke en stijve gewrichten zijn vaak het gevolg van reuma, een verzamelnaam voor aandoeningen aan je zogenoemde ‘bewegingsapparaat’, zoals artrose (kraakbeen dat in kwaliteit achteruitgaat), artritis (gewrichtsontsteking) en osteoporose (botontkalking). Je kunt op elke leeftijd reuma krijgen, maar de kans neemt toe als je ouder wordt. “Volgens mijn oma moet je dan meer melk drinken”, meldt een KIJK-lezer, “maar is dat wel zo?”

Melk is goed voor je botten

Melk bevat een boel calcium, vitamine D en andere voedingsstoffen die belangrijk zijn voor gezonde botten en gewrichten. Extra calcium helpt tegen botontkalking en daar lopen mensen met reuma meer risico op, doordat ze vaak minder bewegen en langdurig corticosteroïden gebruiken. Als ze door hun reuma ook nog eens veel binnen zitten, zou wat extra vitamine D ook goed van pas komen.

Melk kan reumaklachten verergeren

Allemaal aan de witte motor dus? Zo simpel is het niet. Volgens Reuma Nederland is niet wetenschappelijk aangetoond dat extra melk of melkproducten zouden helpen bij reuma of botontkalking. Calcium kun je ook prima uit andere voedingsmiddelen halen.

Sterker nog: bepaalde stoffen in melk, zoals lactose (melksuiker) en het eiwit caseïne, kunnen bij sommige mensen ontstekingsreacties aanzwengelen waardoor hun klachten juist verergeren, zo blijkt uit een Zweedse studie. Deze mensen zeggen zich dan ook beter te voelen als ze geen zuivelproducten nemen.

Kortom, zuivel is geen wondermiddel bij gewrichtsklachten, maar ook voor andere diëten of voedingsmiddelen is geen bewijs dat ze helpen. De conclusie is eigenlijk best saai: gezond en gevarieerd eten (met een beetje zuivel dus) en een gezonde leefstijl zijn het allerbelangrijkst als je last hebt van pijnlijke en stijve gewrichten.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2025.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: SDI Productions/Getty Images