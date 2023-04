Je brein uploaden naar de cloud: kan het echt?

Een kopie van je brein maken en na je dood verder leven in een computer: er zijn mensen die hopen dat dat ooit mogelijk wordt. Maar kan het ook echt? En, belangrijker: zou je jezelf nog wel zijn?

Het zal een van de meest verwarrende en schokkende overgangen in je leven zijn. Het ene moment lig je in een witte ziekenhuiskamer, met artsen en technici die naast je op schermen kijken met daarop digitale scans en foto’s van je verschillende organen, waaronder je brein. En dan, terwijl het licht uitgaat, sta je plots ergens anders: een zonovergoten strand, waar vreemdelingen en enkele bekenden je glimlachend toezwaaien. Het kost uren, nee, dagen, om hieraan te wennen, maar je bent er eindelijk: het digitale hiernamaals, de cloud, waarin een kopie van je brein verder leeft.

Het klinkt als sciencefiction. Het ene moment scant een computer je brein in, het volgende moment ontwaakt dat brein digitaal in de verre toekomst. Maar hoe vergezocht dat idee ook lijkt, toch wordt er al aan gewerkt. Het bedrijf Nectome in de Verenigde Staten zegt bijvoorbeeld zo’n brein-upload-dienst te gaan aanbieden, ook al bestaat die nog niet. Wie op de wachtlijst wil komen, moet nu 10.000 dollar neertellen en later, wanneer de technologie er klaar voor is en de hersendigitalisering kan beginnen, nog veel meer.

Voortleven in robots

Een van de mensen op Nectomes wachtlijst is Sam Altman, een 38-jarige miljonair die in start-ups investeert. Hij zegt tegen het blad MIT Technology Review er vrij zeker van te zijn dat de technologie om zijn hersenen te digitaliseren nog tijdens zijn leven mogelijk wordt: “Ik ga er echt vanuit dat mijn brein straks wordt geüpload in de cloud.” En dan is er natuurlijk nog miljardair Elon Musk. Hij ziet zijn breinchip Neuralink als een startpunt om het bewustzijn van mensen te laten voortleven in computers of in robots met kunstmatige breinen.

Maar hoe zou dat dan voelen, ontwaken in het digitale hiernamaals? Zou dat kunstbrein nog steeds hetzelfde bewustzijn hebben? Want daar gaat het uiteindelijk om voor mensen die zich willen laten vereeuwigen: ze willen zelf die toekomst meemaken.

