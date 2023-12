Deze techmagnaat betaalt grof geld om te ‘verjongen’. Werkt het ook?

We willen allemaal oud worden, maar niemand wil oud zijn. Dus hoe ga je huppelend richting graf? Je kunt, zoals Jeff Bezos, wachten op technieken als stamcelherprogrammering. Of je kunt alvast in beweging komen – maar ook weer niet al te fanatiek.

Miljoenen dollars smijt de Amerikaanse techmagnaat Bryan Johnson jaarlijks over de balk om de veroudering in zijn lichaam terug te draaien. Hij slikt meer dan honderd supplementen per dag, sport dagelijks, ondergaat uitgebreide lichamelijke checks, en houdt er een strikt eet- en slaappatroon op na. Zo gaat hij elke dag om half negen naar bed en staat hij om half vijf weer op. Hij heeft tot elf uur ’s ochtends de tijd om zijn benodigde calorieën binnen te krijgen; daarna vast hij tien tot zestien uur per dag.

Op deze manier hoopt Johnson het verouderingsproces af te remmen en zijn organen te ‘verjongen’. Extreem, maar volgens hem werkt ‘Operatie Blauwdruk’ wel. Zijn leger van dertig artsen zou hebben vastgesteld dat zijn hart nog maar 35 jaar lijkt, terwijl Johnson zelf 46 is. Zijn longinhoud zou gelijk zijn aan dat van een achttienjarige. Indrukwekkend, maar betekent dat ook echt dat Johnson jonger is geworden? Kunnen we überhaupt verjongen? Gaat er een tijd komen waarin de mens (bijna) onsterfelijk wordt?

Tekst: Roeliene Bos