Hoe duurzaam zijn bioplastics nou echt?

Plastic dat van planten of kunststof is gemaakt en dat op de composthoop kan, wordt vaak genoemd als dé manier om onze maatschappij te verduurzamen. Maar hoeveel CO 2 we er precies mee besparen en hoe het met het landgebruik, de daadwerkelijke biodegradeerbaarheid en de recycling zit, dat ligt genuanceerder.

Plastics make the world go round. Ook anno 2025. Want we lijken gewoonweg niet zonder dit superieure materiaal te kunnen. Het flesje waar je uit drinkt, de behuizing van je telefoon, rioleringsbuizen, nagellak en kassabonnetjes: ze bevatten allemaal plastic. En een deel daarvan belandt vroeg of laat in de natuur.

Een vaak gehoorde oplossing is overschakelen op bioplastics. De productie daarvan is minder vervuilend en ze breken in de natuur netjes af. Zo niet, dan kunnen we ze recyclen. Maar gaat dat wel zo makkelijk? Of zijn er toch wat mitsen en maren? We zetten onze kritische bril op.

Wat is bioplastic?

Eerst een definitiekwestie. Wat valt er nu eigenlijk precies onder bioplastics? Daar is vaak onduidelijkheid over, zegt Wouter Post, onderzoeker duurzame plastictechnologie van Wageningen University & Research (WUR).

Er bestaan vier categorieën plastic: biobased plastic – gemaakt uit plantenmateriaal – dat biologisch afbreekbaar is, biobased plastic dat niet biologisch afbreekbaar is, bio-afbreekbaar plastic dat van fossiele brandstoffen is gemaakt, en plastic uit fossiele brandstoffen dat niet bio-afbreekbaar is. Post: “Biobased plastic en biologisch afbreekbaar plastic zijn aparte categorieën, maar allebei worden ze bioplastics genoemd.”

Biobased plastics worden dus niet gemaakt van fossiele brandstoffen, zoals ‘gewone’ plastics, maar van zetmeel of cellulose. Deze stoffen worden vaak gewonnen uit aardappelen, mais of suikerriet. Een bekende biobased plastic is polymelkzuur of PLA.

Er wordt vaak beweerd dat bij de productie van biobased plastic veel minder van het broeikasgas koolstofdioxide wordt uitgestoten dan bij de reguliere plasticproductie. Dat komt bijvoorbeeld doordat er bij de bioplasticproductie minder stroom en water wordt gebruikt. “Dat klopt in veel gevallen, maar is wel enorm afhankelijk van hoe je het precies berekent”, zegt Post. Elk onderzoeksteam heeft namelijk zo zijn eigen formules.

