Huidtransplantaties moeten gewassen weerbaarder maken

De middelste aardappel heeft het vruchtvlees van de linker, en de schil van de rechter. Beeld: KeyGene.

Huidtransplantaties worden in de medische wereld al lange tijd uitgevoerd, maar nu duikt het idee in een heel andere sector op: de landbouw. Het Nederlandse bedrijf KeyGene heeft een methode ontwikkeld om planten een ‘nieuwe huid’ te geven. Deze techniek zou gewassen weerbaarder kunnen maken.

In je eigen moestuin is het al balen als je tomatenplant ten onder gaat aan witte vliegjes. Maar stel je voor dat dit op grote schaal gebeurt en je inkomen ervan afhangt… Geen wonder dat onderzoekers en bedrijven zich al jarenlang inspannen om planten aan te passen en ze sterker te maken.

Dat gebeurt voornamelijk door klassieke veredeling, het kruisen van gewassen met de gewenste genen zodat er een steeds betere variant van het gewas ontstaat. Bij aardappelen is dat vanwege hun genetische opbouw knap lastig. Het Wageningse bedrijf KeyGene gooit het daarom met een wel heel ingenieuze techniek over een andere boeg: het transplanteert de ‘huiden’ van planten.

Die techniek kan erg voordelig zijn. Stel dat de huid – de buitenste laag – van de ene plant wel goed bestand is tegen bepaalde ziektes, maar die van een andere plant met een betere smaak niet. Door de resistente huid op de ‘zwakkere plant’ te plaatsen, zou die ook beter beschermd kunnen worden tegen die ziektes. Klinkt ideaal, maar makkelijk te realiseren is het niet.

Hoe je zo’n huidtransplantatie bij een plant doet, lees je in het hele artikel in KIJK 10-2025. Bestel deze editie in onze webshop.