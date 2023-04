In Singapore eten ze al kweekvlees, wanneer doen wij dat ook?

In 1999 was het een Nederlander die als eerste patent kreeg op vleesproductie buiten een dier. Maar nu zetten ze in Singapore al hun tanden in kweekvlees, terwijl wij daar nog zo’n twee jaar op moeten wachten. Waarom duurt het zo lang?

In Singapore staat kippenvlees uit het lab al maanden op de menukaart. Eind 2020 gaf de eilandstaat als eerste land ter wereld toestemming voor de verkoop van kweekvlees. Vooralsnog was dat aan één partij: de Amerikaanse kweekkipproducent Eat Just. De kweekkip van dit bedrijf kan nu bij meerdere chique restaurants in Singapore worden geproefd. En voor 20 Singaporese dollar (ruim 14 euro) kun je bij voedselbezorger Foodpanda kiezen uit drie verschillende kweekkipgerechten: kweekkipcurry, kweekkip met kokosrijst en paksoi, en een caesarsalade met kip uit het lab.

Een absolute mijlpaal voor de kweekvleesindustrie, zegt Ira van Eelen. Ze maakt deel uit van de raad van bestuur van Eat Just, is medeoprichter van RESPECTfarms (een bedrijf dat aan ’s werelds eerste kweekvleesboerderij werkt) en dochter van de grondlegger van de kweekvleestechnologie: de in 2015 overleden Willem van Eelen. In oktober 2022 had ze de eer om een stukje kweekkipsaté te proeven in Singapore. “De smaak, de textuur, de eetbeleving… Alles was precies hetzelfde als bij echte kipsaté. Logisch ook, want kweekvlees ís echt vlees. Bestudeer het onder een microscoop en je zult geen verschillen ontdekken.”

Beter voor mens en dier

Kweekvlees wordt gemaakt op basis van stamcellen van dieren. Voor kweekrundvlees gebruik je de stamcellen van een koe, voor kweekkip die van een kip enzovoorts. Zalm, kreeft, varkensvlees… Op papier kan het allemaal gekweekt worden. En de ontwikkelingen gaan razendsnel. Om een voorbeeld te geven: Mark Post, hoogleraar aan Maastricht University, presenteerde in 2013 ’s werelds eerste kweekvleesburger, waar toen nog een prijskaartje aan hing van 250.000 euro. Sindsdien zijn de productiekosten van een dergelijke burger met ruim 99 procent gedaald.

