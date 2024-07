Wij namen een kijkje bij een van de grootste internetknooppunten ter wereld

In dertig jaar tijd is de Amsterdam Internet Exchange uitgegroeid van een wetenschappelijk internetknooppunt tot een van ’s werelds grootste verwerkers van dataverkeer, met klanten als Amazon, KPN en Netflix. KIJK ging langs bij een van de zestien datacentra.

Zonder overdrijven kun je Amsterdam een van de aanjagers van Europa’s digitale economie noemen. Een kleine tweehonderd internationaal opererende IT-bedrijven hebben hun hoofdkwartier in de regio gevestigd. En het is niet alleen de dynamische sfeer van de hoofdstad die deze bedrijven aanspreekt. Nederland, en Amsterdam in het bijzonder, staat bekend om zijn uitstekende digitale infrastructuur.

De spin in dat digitale web heet de Amsterdam Internet Exchange, of AMS-IX. Dat is geen provider waar jij als consument een abonnement op kunt nemen. De klanten zijn partijen als overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten en banken. Die kunnen via het knooppunt sneller, veiliger en hoogwaardiger hun data over en weer sturen dan via het traditionele internetverkeer.

Dit jaar viert de Amsterdam Internet Exchange zijn dertigste verjaardag. Een mooie gelegenheid voor KIJK om langs te gaan bij een van de zestien datacentra die het bedrijf gebruikt. Niet toevallig op de plek waar het drie decennia geleden allemaal begon: het Amsterdam Science Park in de Watergraafsmeer. Daar werd AMS-IX in 1994 opgericht als internetknooppunt om de wetenschappelijke instituten van het Science Park te verbinden met buitenlandse collega’s om zo beter onderzoekdata te kunnen uitwisselen.

Pioniersgeest

De behoefte aan internetknooppunten ontstond in de vroegste jaren van het internet, toen netwerken steeds omvangrijker werden. Het wereldwijde web zoals we dat nu kennen, bestond toen nog niet. Computergebruikers communiceerden onderling via telefoonkabels en daar ontstonden netwerken uit.

Als zo’n netwerk enorm groot werd doordat er honderden of zelfs duizenden gebruikers op waren aangesloten, ontstond vertraging of latency op de lijnen. Data moesten immers een steeds langere weg afleggen tussen al die verschillende gebruikers. Door één centraal aanspreekpunt voor alle computers op het netwerk te creëren, was iedereen maar één lijn verwijderd van alle data. Het internetknooppunt was geboren.

