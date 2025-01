‘Grote bedrijven hebben gewoon geen oren naar plantenmijnbouw’

De mensheid heeft nogal wat metalen nodig – maar die delven gaat vaak gepaard met een boel milieuvervuiling. De Wageningse wetenschapper Antony van der Ent doet onderzoek naar een letterlijk groen alternatief: planten die nikkel, thallium, selenium en allerlei andere scheikundige elementen voor ons uit de grond kunnen halen.

Waar ‘normale’ mensen in de zomer afreizen naar Italië voor de zon, het lekkere eten en de mooie steden, is Antony van der Ent als we hem spreken net terug van een bezoek aan een verlaten zink- en loodmijn in de buurt van de stad Udine. Daar heeft de Wageningse plantwetenschapper zaden verzameld van brilkruid, een plant van enkele decimeters hoog met kleine gele bloemetjes.

Waarom? Omdat brilkruid in staat is met zijn wortels thallium uit de grond te halen. Een heel handige eigenschap, vertelt Van der Ent, want dit metaal is ontzettend giftig. Met brilkruid zou je dus vervuilde stukken grond van thallium kunnen ontdoen.

Win-winsituaties

Naast brilkruid zijn er nog de nodige andere planten die metalen aan de bodem onttrekken. En dat biedt allerlei mogelijkheden – niet alleen om die bodem te zuiveren, ook om die metalen te kunnen verkopen. Zoals het thallium dat brilkruid uit de grond haalt; dat brengt momenteel zo’n 7000 euro per kilo op. “Daar zou je dan mooi de zuiveringsoperatie mee kunnen bekostigen”, zegt Van der Ent.

Zo zijn er wel meer win-winsituaties te bedenken rond de planten die hij onder zoekt. Toch tonen landen als Indonesië, waar nikkelwinning diepe wonden in het landschap slaat, weinig interesse in deze letterlijk groene vorm van mijnbouw. Maar misschien kunnen we er op korte termijn wel elders mee aan de slag.

