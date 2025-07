‘Niet alle helden dragen een uniform. Maar deze wel’

Redactiechef Naomi Vreeburg vertelt over heldhaftig cabinepersoneel dat veel levens heeft gered.

Als je al wat vaker hebt gevlogen, besteed je niet meer zoveel aandacht aan de veiligheidsinstructies die door de piloten, stewards en stewardessen worden omgeroepen. Toch is het belangrijk om te begrijpen wat ze zeggen en waarom. In de zomereditie van KIJK gaan we dieper in op deze vliegtuigvoorschriften.

Neerja Bhanot

Maar niet alleen wat het cabinepersoneel zégt, kan levens redden. Ook de acties die het onderneemt. Een goed – en schrijnend – voorbeeld dat ik hier graag wil noemen, is dat van purser Neerja Bhanot.

Op 5 september 1986 landde Pan Am-vlucht 73 op de luchthaven van Karachi, Pakistan, voor een tussenstop. Kort daarna drong een groep terroristen binnen. Bhanot alarmeerde de bemanning in de cockpit en hielp ze te ontsnappen via een nooduitgang.

De terroristen bleken het vooral te hebben gemunt op de Amerikanen aan boord van de Boeing. In de eerste minuten van de kaping sleepten ze een Indiaas-Amerikaanse passagier naar de uitgang, schoten hem dood en wierpen zijn lichaam uit het vliegtuig. Daarna gaven ze aan Bhanot de opdracht om de paspoorten van de reizigers te verzamelen, zodat ze nog meer Amerikanen konden identificeren. Maar in plaats van deze paspoorten aan de terroristische groep te overhandigen, verstopten Bhanot en haar collega’s ze onder de stoelen of in een afvalkoker.

Na zeventien uur openden de kapers het vuur en lieten ze explosieven afgaan. Bhanot wist een van de vliegtuigdeuren te ontgrendelen en bracht zo meerdere passagiers in veiligheid. Bij het helpen ontsnappen van drie kinderen schoot een van de terroristen de purser dood. Twee dagen voor haar 23-jarige verjaardag.

Barbara Jane Harrison en Mary Dohey

En zo zijn er meer redders in nood geweest. Denk aan Barbara Jane Harrison, die op 8 april 1968 de dood vond toen ze het leven van tientallen passagiers redde toen er brand uitbrak aan boord van BOAC-vlucht 712. Of aan Mary Dohey. Deze stewardess weigerde op 12 november 1971 haar passagiers en crew alleen te laten tijdens een kaping van Air Canada Flight 812. Na acht uur wist ze iedereen – inclusief haarzelf – in veiligheid te brengen door goed te onderhandelen met de kaper.

Niet alle helden dragen een uniform. Maar deze wel.

Beeld: India Post/Government of India