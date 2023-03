Vijf mooie koralenfoto’s

Met opvallende kleuren en bijzondere vormen zijn koralen geliefd bij onderwaterfotografen. KIJK zet vijf mooie koraalfoto’s op een rij.

1. Hersenkoraal

Beeld: iStock/Getty Images

Ze mogen dan geen brein hebben, hersenkoralen lijken er wel op. Ze zijn te vinden in de Caribische Zee, en Atlantische en Stille Oceaan. De individuele diertjes, poliepen, kunnen samen een hersenkoraal van 2 meter in diameter vormen.

2. Dendronephthya

Beeld: Alexander Vasenin/CC BY-SA 3.0

Vanwege zijn opvallende kleuren een favoriet van de onderwaterfotografen: Dendronephthya. Dit zachte koraalgeslacht bestaat uit 250 soorten en gedijt goed in gebieden met sterke stromingen, waar het zich voornamelijk met plankton voedt.

3. Nemenzophyllia turbida

Beeld: iStock/Getty Images

Hij wordt soms aangezien voor een zeeanemoon, maar is toch echt een koraal: Nemenzophyllia turbida (in het Engels ook wel fox coral). De soort komt voor in de tropische wateren van de Indische Oceaan en heeft een lichtgroene of bruinroze kleur.

4. Zonnekoraal

Beeld: Franklin Samir Dattein/CC BY 2.0

De tentakels rond de poliepen van dit snelgroeiende geslacht lijken op zonnestralen; vandaar de naam zonnekoraal. Het groeit op boorplatformen in de Caribische Zee. Wanneer de platformen worden verplaatst, verspreidt het koraal zich en kan het een bedreiging vormen voor andere soorten.

5. Gorgonia

Beeld: Fernando Herranz Martín/GPL

Als je rond de Bahama’s gaat duiken, kun je het mooie Gorgonia tegenkomen, dat op maximaal 10 meter onder het wateroppervlak leeft. Het koraal staat bekend om zijn speciale bewoner: het pygmee-zeepaardje. Het diertje is niet weg te slaan van de ‘takken’ van Gorgonia.

Reddingsacties voor het regenwoud van de zee

Een van de zichtbare gevolgen van klimaatverandering is het verdwijnen van koraalriffen. En dat is niet alleen slecht nieuws voor het leven dat hiertussen schuilgaat. Onderzoekers zetten dan ook alles op alles om de riffen voor de ondergang te behoeden.

In KIJK 4-2023 lees je meer over die reddingsacties. Deze editie ligt van 16 maart tot en met 12 april in de winkel.

Meer informatie:

Openingsbeeld: iStock/Getty Images