Wetenschappers willen beschadigde spieren vervangen met kunstspieren

Exoskeletten zijn pakken met kunstmatige spieren die mensen kunnen helpen met tillen, of helpen herstellen na een operatie of blessure. De eerste exoskeletten zijn inmiddels te koop. Beeld: Florian Haute/ETH Zurich.

Ze zijn sterk, licht van gewicht en energiezuinig. We hebben het over onze spieren. Deze combinatie van ideale eigenschappen is knap lastig na te bootsen. Toch werken onderzoekers in laboratoria van over de hele wereld aan kunstspieren.

Stel je voor dat we mensen met een spierziekte gewoon nieuwe spieren kunnen geven, waardoor ze weer kunnen lopen, eten of praten. Of dat je voor grotere biceps niet urenlang hoeft te zwoegen in de sportschool, maar in plaats daarvan een grotere spier implanteert. Het zal waarschijnlijk nog een hele tijd duren voor dit kan, maar onderzoekers werken al wel jaren aan het maken van kunstspieren en reële toepassingen komen steeds dichterbij.

Kunstspieren zijn er al

Sterker nog: er zíjn al heel veel kunstspieren gemaakt. Technici van de Harvard-universiteit in de VS hebben een handschoen ontworpen voor mensen met verminderde spierfunctie in hun hand door bijvoorbeeld ALS. Kevlar-vezels en siliconen elastomeren (polymeren – lange moleculen – met rubberachtige eigenschappen) in de handschoen helpen de patiënten als ze iets op willen pakken. Daarnaast zijn er kunstspieren uit uien, elastiekjes en nanodraden gemaakt. Ook bestaan er exoskeletten met kunstspieren eraan die mensen kunnen helpen met zwaar tilwerk of bij revalidatie.

Al deze voorbeelden laten zien dat de wereld van de kunstspieren heel veelzijdig is en niet één enkele aanpak kent. “Veel van de huidige toepassingen zijn gericht op het namaken van zowel de kracht en flexibiliteit van onze spieren”, zegt Bas Overvelde, wetenschappelijk groepsleider van de Soft Robotic Matter Groep van onderzoeksinstituut AMOLF. “De kunstspieren die we maken, kunnen bijvoorbeeld heel goed buigen of ze zijn heel sterk, maar ze lijken nog altijd niet op echte spieren, want echte spieren kunnen hun flexibiliteit en kracht aanpassen.”

Tekst: René Moezelaar