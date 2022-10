Is die spierbundel uit de gym sterker dan een bouwvakker?

Het lijkt misschien gek, maar naast spieromvang zijn er veel meer factoren van invloed op de kracht die iemand heeft. En dat maakt ook dat er grote verschillen tussen mensen bestaan.

Hoe groter de spieren, hoe groter de kracht, zou je zeggen. Maar wie weleens in de sportschool komt, herkent het volgende vast ook wel. Met zichtbare moeite squat een of andere kleerkast 180 kilo, terwijl in het rek naast hem een veel kleinere en minder gespierd iemand met het grootste gemak zijn squats met hetzelfde gewicht uitvoert.

Aanleg vs. trainingsstijl

Dat komt allereerst door aanleg. Hoe sterk je van nature bent, is afhankelijk van je ‘genormaliseerde spierkracht’ (hoe sterk een spier is in verhouding tot hoe groot hij is), maar ook de bouw van je gewrichten en aanhechting van de spieren, want die bepaalt hoe groot het hefboomeffect is.

Ga je daarnaast trainen, dan zijn er grote verschillen tussen mensen als het gaat om spiergroei én toename in kracht. Natuurlijk heeft de manier van trainen een grote invloed. Maar, zo blijkt uit onderzoek: als reactie op exact hetzelfde trainingsprogramma kan de genormaliseerde spierkracht bij sommigen wel met 40 procent toenemen, terwijl die bij anderen tot 5 procent kan afnemen. En natuurlijk speelt mee hoe makkelijk je de oefeningen onder de knie krijgt. Motorische vaardigheden zijn trainbaar, maar trainbaarheid is waarschijnlijk op zijn minst gedeeltelijk aangeboren.

Het is ook die trainingsstijl die het verschil maakt tussen bodybuilders en echte krachtpatsers. Bodybuilders gaan voor de grootste en mooiste spieren, terwijl krachttrainers zoveel mogelijk kilo’s willen tillen, trekken of duwen. Volgens Sander Kers, krachttrainer en auteur van het boek Geen sterk verhaal over spiergroei, zijn krachttrainers ook echt sterker. Omdat ze met zwaardere gewichten trainen, neemt hun genormaliseerde spierkracht sterker toe én kunnen ze hun spiermassa optimaal aan het werk zetten: hun pezen, gewrichtsbanden en bindweefsel zijn steviger en de aansturing van hun spieren is beter. Het zou dus zomaar kunnen dat een potige bouwvakker sterker is dan die kleerkast uit de sportschool.

