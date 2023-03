‘Het kán: een opblaastelescoop op de achterkant van de maan’

Eigenwijs, volhardend, visionair en een tikkeltje gek. Zo ziet de buitenwereld experimenteel astronoom Marc Klein Wolt. Zelf voelt hij zich nog vaak die jongen van de mavo die net een beetje anders is dan de rest. Zijn grote droom: een telescoop bouwen op de achterkant van de maan.

Hier is het allemaal mee begonnen.” Met blauwe stofhoesjes over zijn schoenen en een trotse blik op zijn gezicht loopt Marc Klein Wolt naar een van de werktafels in ‘zijn’ Radboud Radio Lab. Hij pakt een hightech knutselwerkje en houdt het omhoog: drie lagen aluminium met daarop printplaatjes, snoeren, computerchips en een accu. “Dit was het allereerste instrument waar ik aan werkte. Het kon radiostraling verzenden en ontvangen vanaf de Stratos-raket van de TU Delft.” (Een raket die onderzoek deed op een hoogte van 21 kilometer, red.)

Achterkant van de maan

Nu vormt het instrument het bewijs dat de Radboud Universiteit Nijmegen instrumenten kan bouwen voor ruimteonderzoek. “Zelf wist ik allang dat dit mogelijk was. Maar pas als je daadwerkelijk hardware bouwt, gaan anderen het ook geloven. Dat is de kracht die uitgaat van dit instrument en van alles wat je hier om je heen ziet.” Marc Klein Wolt – bakken met energie, nieuwsgierige blik, hoge stem – had als tiener een sluimerend gevoel dat hij ‘anders’ was. Hij zat op de mavo, haalde hoge cijfers en dacht veel na. Dus ging hij niet naar het middelbaar beroepsonderwijs, maar naar de havo. Daarna deed hij versneld het vwo en koos hij voor de studie sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

‘Als collega’s zeggen dat iets niet mogelijk is, wordt het voor mij juist interessant’

“Daar werd ik gegrepen door de romantiek van de wetenschap. Door natuurkundige formules waarmee je mysteries in het heelal kunt ontrafelen. Ik wilde – en wil nog steeds – begrijpen wat ik zie als ik ’s nachts naar de hemel kijk. Daarom ontwikkelen we nu een radiotelescoop die kan waarnemen wat door sterrenkundigen nog nooit is waargenomen – vanaf de achterkant van de maan.”

Dit is het begin van het interview met experimenteel astronoom Marc Klein Wolt in KIJK 4/2023. Deze editie ligt vanaf donderdag (16 maart) tot en met 12 april in de winkel.

Meer informatie

Tekst: Sander Koenen