Mensenvlees: kannibalisme kwam vroeger vaak voor

Wil je een lapje gebraden mensenbil? Een hapje gesmoord mensenbrein? Of een slokje mensenbloed misschien? Grote kans dat je alleen al bij het idee moet kokhalzen. Toch hebben mensen in het verleden vaak genoeg aan kannibalisme gedaan – en met goede redenen.

Tegenwoordig begraven of cremeren de meeste mensen hun doden. Maar sommige voorouders deden het een tikkie anders. Zo sneden jager-verzamelaars in Gough’s Cave, in het zuidwesten van Engeland, tegen het einde van de ijstijd het vlees van de botten van hun overledenen. Vervolgens aten ze dat op, als onderdeel van een begrafenisritueel. Ook dronken ze uit uitgeholde mensenschedels.

Overleven en medicijnen

Walgelijk? Het is maar net hoe je ertegenaan kijkt. Onderzoekers toonden eind 2023 aan dat deze praktijken heel normaal waren voor de toen heersende cultuur in dit deel van Europa. Maar mensen deden vroeger niet alleen om rituele redenen aan kannibalisme: voor sommigen was het een kwestie van overleven, anderen dachten dat menselijke overblijfselen hét ultieme medicijn vormden.

Beeld: Liyao Xie/Getty Images