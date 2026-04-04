Hoe een plantaardig dieet veel gezondheidsklachten kan verminderen

“Ga je aan de medicijnen of start je met een plantaardig dieet?” Die keuze krijgen patiënten met reuma en artrose na recent onderzoek steeds vaker voorgelegd. Wat er op je bord ligt, kan namelijk invloed hebben op chronische pijn of ontstekingen.

Veel reumadeskundigen waren sceptisch toen diëtist en wetenschapper Wendy Walrabenstein haar onderzoeksidee presenteerde. Een hoogleraar voorspelde zelfs dat ze helemaal niets zou vinden. Maanden later liet Walrabenstein haar eerste resultaten zien, en diezelfde deskundigen stonden versteld.

Uit het onderzoek Plants for Joints, waar een gelijknamig leefstijlprogramma uit is voortgekomen, blijkt dat (grotendeels) plantaardig eten in combinatie met beweging, stressbeheersing en voldoende slaap bij reumapatiënten kan leiden tot een vergelijkbare klachtenvermindering als bij medicatiegebruik. Tot voor kort konden artsen bij reumatoïde artritis (kortweg ‘reuma’) alleen medicatie bieden, met mogelijke bijwerkingen. Voor artrose bestaat zelfs geen geneesmiddel. Een plantaardig eetpatroon biedt reumatologen mogelijk een extra behandeloptie bij beide gewrichtsaandoeningen.

Ook bij andere aandoeningen lijkt een ommezwaai naar plantaardig(er) eten gunstig uit te pakken. Er zijn aanwijzingen dat zo’n verandering in eetpatroon het verloop van onder andere kransslagadervernauwing, nierziekten, diabetes type 2 en vroege alzheimer positief beïnvloedt.

Tekst: Romy Veul

Beeld: Alamy/Imageselect/Brain Light