Hoofredacteur a.i. Naomi Vreeburg vertelt over een moment waarop ze te laat door had dat een dierenfilmpje was gemaakt door AI.

Omdat ik als jong meisje al gefascineerd was door de natuur en een enorme liefde voor dieren kende, besloot ik na de middelbare school biologie te studeren. Ik leerde onder meer over de evolutietheorie, de bouw en werking van cellen, de dynamiek van ecosystemen, én over het gedrag en de leefomgeving van organismen. Ik baalde er dan ook behoorlijk van dat ik me laatst liet misleiden door een dierenfilmpje dat met AI was gemaakt.

Op mijn Instagram-tijdlijn kwam een video voorbij van een stuk of vijf konijnen die op een trampoline springen. Ik had het honden weleens zien doen, maar konijnen? Nooit. Ik deelde het filmpje met een vriendin van mij, en scrolde verder. Niet veel later popte een berichtje van haar op: “Is dat konijnenfilmpje niet gemaakt door AI?” Natuurlijk was het dat wel…

AI-beelden zijn niet onschuldig

Sinds die ‘misser’ vraag ik mij bij veel dierenfilmpjes op social media af of ze wel echt zijn. En in de negen van de tien gevallen dat ik twijfel, gaat het om een nepbeeld. Een zeehondje dat met een glimlach in de camera kijkt? Fake. Schippers die met een grote borstel eendenmossels van een walvis poetsen? Ook hartstikke nep. Een buidelrat die zich wild schrikt van Halloween-versiering? AI-alarm. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Deze door AI gemaakte dierenvideo’s lijken op het eerste gezicht onschuldig, maar zijn dat eigenlijk niet. Ze kunnen onze kijk op de echte natuur beïnvloeden. Hoe dat precies zit, lees je in het artikel ‘Aye-aye of AI?’. In dit interessante stuk van wetenschapsjournalist Stijn Schreven worden verder tips gegeven over hoe je nepfilmpjes van echte kunt onderscheiden.

Bovendien zit er een advies in dat ik graag ter harte neem: kijk wat minder naar je scherm en wat vaker om je heen. De natuur is mooi genoeg zonder filter.

