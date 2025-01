‘Een kernoorlog is niet te winnen… en een wapenwedloop evenmin’

Hoofdredacteur André Kesseler vertelt over het krankzinnige nucleaire arsenaal van de VS en de nieuwe kernwapenwedloop.

Het was 1985. Na een succesvolle top in Genève vertelden de twee wereldleiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov de wereld nog maar eens wat de wereld allang wist: een kernoorlog kan nooit worden gewonnen en moet dus nooit worden uitgevochten. Een ronduit schaamteloze opmerking van twee aartsvijanden die honderden miljarden dollars hadden besteed aan een krankzinnige hoeveelheid kernwapens waarmee ze de mensheid verschillende keren tot de rand van de afgrond hadden gedreven.

Nogal overdreven

Hoe krankzinnig? In 1960 probeerde president Dwight D. Eisenhower een beeld te krijgen van het razendsnel groeiende Amerikaanse nucleaire arsenaal. En dus vroeg hij Strategic Air Command hoeveel kernwapens er gericht stonden op een bepaalde Russische stad die qua grootte en industriële capaciteit vergelijkbaar was met Hiroshima.

Dat stond – en staat – voor de Amerikanen allemaal in het Single Integrated Operational Plan; een lange, lange lijst met doelen die in geval van een nucleaire oorlog moeten worden aangevallen. Voor die ene Russische stad stond een bom van 4,5 megaton gereserveerd, gevolgd door drie bommen van 1,1 megaton. Kortom, een nogal overdreven totaal van 520 keer de bom van 15 kiloton die de Japanse stad van de aarde vaagde.

Nog een voorbeeld? Onder president Barack Obama werd duidelijk dat er Amerikaanse kernwapens gericht stonden op lege stukken grasland in het Oostblok omdat daar eventueel Russische bommenwerpers zouden kunnen landen als hun bases eenmaal waren uitgeschakeld. Het ging daarbij niet om één tactisch bommetje per veld, maar om meerdere.

Kernwapenwedloop

Die dolle tijden kunnen weleens gaan herleven. Vooral door de oorlog in Oekraïne neemt het nucleaire wapengekletter weer toe (lees daar alles over in het artikel van Mark van den Tempel). En in februari 2026 loopt New Start af, een verdrag uit 2011 tussen de VS en Rusland dat het aantal direct inzetbare kernwapens met 80 procent beperkte.

Als New Start vervalt, is er weer een obstakel minder op de weg naar een nieuwe kernwapenwedloop. Dit keer niet met twee grote spelers, maar met China als derde. Misschien moeten ze alle drie nog eens worden herinnerd aan wat ze ongetwijfeld al weten: een kernoorlog kan nooit worden gewonnen… en een wapenwedloop evenmin.

