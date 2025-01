De oorlog in Oekraïne duurt al bijna drie jaar en het einde lijkt nog niet in zicht. Zou Rusland met kernwapens een doorbraak kunnen forceren? En zo ja: hoe ziet zo’n nucleaire aanval er dan uit?

Hij hangt als een donkere wolkenlucht boven de oorlogshandelingen in Oekraïne: de mogelijke inzet van nucleaire wapens. De Russische president Vladimir Poetin dreigt er geregeld mee, al sinds hij in 2014 de Krim bezette. Ook na de grootschalige invasie van februari 2022 komt het dreigement telkens bovendrijven wanneer de ontwikkelingen een voor Rusland ongunstige kant opgaan.

Spierballentaal?

Afgelopen september verklaarde Poetin nog dat Rusland een aanval met conventionele wapens mogelijk zal beantwoorden met een nucleaire tegenaanval. En in november paste Rusland zelfs haar nucleaire doctrine aan, als reactie op de inzet van westerse langeafstandsraketten door Oekraïne. Voortaan kan Rusland nucleaire wapens inzetten tegen landen die worden gesteund door een kernmacht.

Het is verleidelijk om zulke dreiging af te doen als spierballentaal. Maar hoe groot is de kans dat Poetin daadwerkelijk een kernwapen gebruikt, hoe zou dat eruitzien en wat zouden de gevolgen zijn?

Tekst: Mark van den Tempel