‘Ruimtestations zijn meer dan vakantiebestemmingen voor de superrijken’

Hoofdredacteur André Kesseler is enthousiast over de nieuwe ruimtestations die in aanbouw zijn. Ze kunnen misschien wel een deel van de problemen op aarde oplossen.

In het openingsverhaal van deze editie beschrijft Bruno van Wayenburg de ‘opvolgers’ van het ISS en beoordeelt hij ze op hun haalbaarheid. Zoals bij al dit soort peperdure ideeën dringt zich de vraag op waarom we, met alle uitdagingen waarmee we nu op aarde te kampen krijgen, überhaupt aan ruimtevaart doen. In de woorden van Bruno: “Het is voor de NASA altijd heel lastig geweest om het nut van het ruim 100 miljard euro kostende ruimtelaboratorium te verkopen.”

Die zin deed mij denken aan Neil deGrasse Tyson, de mediagenieke astrofysicus (zie YouTube) die een uitgesproken mening heeft over van alles en nog wat. En dus ook over het nut van het ‘moedig gaan waar niemand ooit is geweest’. De wetenschapper vergelijkt de aarde met een hutje waarin de bewoners de nodige problemen zijn en één van hen zegt: “We gaan niet naar buiten voordat we alles hebben opgelost.” Dat zou dom zijn, zo redeneert DeGrasse Tyson, want misschien zijn de oplossingen juist daarbuiten te vinden. Bovendien waren armoede, honger, en oorlogen er al lang voordat we aan ruimtevaart begonnen. Dus het idee dat die problemen worden opgelost als we niet aan ruimtevaart zouden doen, is volgens de astrofysicus een heel kortzichtige blik op onze geschiedenis.

De ruimte is onze achtertuin

In de jaren zestig werd de race naar de ruimte gedreven door prestige. Zowel de VS als de USSR gooiden er miljarden tegenaan om de superioriteit van de eigen ideologie te benadrukken. Tegenwoordig gaat ruimtevaart (kort door de bocht) om het vergaren van kennis, geld en grondstoffen. Ruimtetoerisme komt bijvoorbeeld van de grond. En de eerste nieuwe miljardair wordt degene die erin slaagt om mijnbouw te plegen op een asteroïde met platina, iridium, helium-3, goud… Of met een prettige hoeveelheid steeds schaarser wordend zoet water. DeGrasse Tyson: “Dingen die op aarde heel zeldzaam zijn, komen in de ruimte juist veel voor. Dat is onze nieuwe achtertuin en daar zijn oneindige hoeveelheden grondstoffen te vinden.”

Die in aanbouw zijnde ruimtebases zijn in die ontwikkelingen meer dan alleen nieuwe vakantiebestemmingen voor de superrijken. Ze vormen een spannende stap naar een totaal nieuwe economische sector. Een stap die misschien wel een deel van de problemen in ons ‘hutje’ op gaat lossen. Dus: let’s go!

