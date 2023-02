Hoe komt het nieuwe ISS eruit te zien?

De woonruimte is beperkt, je kunt je huisgenoten niet uitzoeken en een ruime tuin heeft een ruimtestation ook al niet, maar het uitzicht is onovertroffen. Nu het einde in zicht is voor het grootste onderkomen in een baan om de aarde, het internationale ruimtestation ISS, staan de bouwers van de opvolger al te trappelen. KIJK bestudeerde de folders, onderzocht de investeerders, en fungeert als de Funda van de ruimte.

Gateway Spaceport

De uitdrukking pie in the sky is bijzonder goed van toepassing op de Gateway Spaceport, een gigantisch schijfvormig ruimteschip in een baan om de aarde. Hij betekent immers ook: een luchtkasteel, een overambitieus plan waarbij geen rekening is gehouden met de haalbaarheid.

Het ruimteschip draait rond en wekt daarmee een kunstmatige zwaartekracht op (zoals bijvoorbeeld ook te zien is in de sciencefictionfilm 2001. A Space Odyssey). Door de centrifugale kracht, de naar buiten toe slingerende kracht die je ook in een zweefmolen voelt, zouden passagiers op de wanden van het ruimtestation kunnen lopen. Hoewel deze zwaartekracht niet overal in het station hetzelfde zal zijn.

Loterij

Het ruimtestation bestaat uit een schijf met daaraan vast twee in elkaar passende ringen. De centrale schijf – met een diameter van 152 meter – heeft de kleinste kunstmatige zwaartekracht en is bedoeld voor de bedrijfsruimtes, personeelsverblijven en de technische functies. Er zit een uitsparing in het midden waar tien ruimteschepen kunnen aanmeren. De ring daaromheen heet de Lunar Gravity Area, waar je zes keer zo licht bent als op aarde. Die bestaat uit een luxe hotel met Japanse tuinen, een food court, casino en podia. De buitenste ring is de Mars Gravitational Area, met een zwaartekracht van een derde van die op aarde, vergelijkbaar met die van Mars. Hier zullen privé-appartementen te koop of te huur zijn. Het geheel moet in elkaar worden gezet door robot-ruimteschepen.

Ook voor de toekomst ontbreekt het de Gateway Foundation niet aan ambitie. Waar de honderden miljarden die het project gaat kosten vandaan moeten komen, weet de Gateway Foundation namelijk al: een loterij, waarbij de hoofdprijs een trip naar de Gateway is. Dat dit genoeg geld gaat opleveren, lijkt ons alleen onwaarschijnlijk.

