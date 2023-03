Waarom is er nog geen slimme kleding?

De technologie in slimme kleding kan ons op allerlei manieren helpen. Onderzoekers werken er al jaren aan. De technieken worden dan ook steeds beter. Maar zit het grote publiek wel op zulke mode te wachten?

Net wanneer je op je fiets wil springen, merk je dat je mobiel bijna leeg is. Geen nood: je sluit hem meteen even aan op de oplaadpoort in je jaszak. Het is mooi weer, dus de panelen op je rug krijgen genoeg zonlicht om de smartphone van energie te voorzien terwijl jij naar de sportschool rijdt.

Daar aangekomen probeer je enkele nieuwe oefeningen uit. Je sportkleren helpen je om in de juiste positie te komen door te trillen op spieren die je niet goed gebruikt. Het shirt koelt je ondertussen ook nog eens af, zodat je niet oververhit raakt van al deze inspanning.

Een scenario als dit is nog geen praktijk, maar komt wel steeds dichterbij. Onderzoekers, ontwerpers en bedrijven werken al jaren aan slimme kleren, en steeds vaker verschijnen ze ook daadwerkelijk op de markt. Toch wordt zulk textiel nog maar mondjesmaat gedragen door de gewone burger. Hangt deze kleding over een aantal jaar wel bij iedereen in de kast?

Zonnecel in draadvorm

“Tien jaar geleden dacht ik: over vijf jaar zullen de meeste mensen wel minstens één kledingstuk hebben waar technologie in verwerkt zit”, vertelt universitair docent Lianne Toussaint, die aan de Universiteit Utrecht de interactie tussen slimme kleding en gebruikers onderzoekt. “Dat viel flink tegen – en dat doet het nu nog steeds. Ik heb zelf wel een hardloopshirt in mijn kast met ingebouwde verlichting, die ook kan ondersteunen bij trainingen door het gewenste loopritme aan te geven met knipperende ledlichtjes. Maar ik ken verder niemand die zo’n shirt heeft.”

Toch hebben onderzoekers op dit terrein het afgelopen decennium niet stilgezeten. Het vakgebied is de laatste jaren zelfs met sprongen vooruitgegaan, stelt Carlos Kuhlmann, hoofddocent en senior onderzoeker binnen het lectoraat Sustainable & Functional Textiles aan Hogeschool Saxion. “We kunnen de techniek steeds makkelijker in textiel verwerken”, vertelt hij. “Waar je eerst als onderzoeker zelf een geleidend garen moest ontwikkelen om dat vervolgens in te breien, zijn er nu allerlei commerciële producten, zoals geleidende vezels en flexibele sensors die je in textiel kunt verwerken.”

