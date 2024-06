Een lekker hapje afval: zo wordt voedsel gerecycled

Doodzonde om al ons voedselafval weg te gooien of te verbranden. We kunnen er namelijk nog veel interessante producten uithalen. Universiteiten en bedrijven werken aan uiteenlopende manieren om voedingsresten om te zetten in bouwstenen voor plastics, veevoer of zelfs producten die wij weer kunnen eten.

Het kapje van het brood, een zakje verlepte sla, wat beschimmelde kaas of kliekjes van vorige week die je vergeten bent op te eten. Zonder dat we het doorhebben, verspillen we met ons allen heel wat eten. Wereldwijd wordt een derde van al het geproduceerde voedsel weggegooid.

In 2020 ging er in Nederland maar liefst 161 kilo eten per persoon de prullenbak in of kreeg het een laagwaardige bestemming zoals verbranding voor energie, aldus de meest recente cijfers. Ongeveer een derde van dit voedselafval is afkomstig van huishoudens. De rest komt voornamelijk van producenten en verwerkers.

Eeuwig zonde. Niet alleen omdat het geldverspilling is, maar ook omdat bij voedselproductie veel CO2 vrijkomt. Daarom kwam de Europese Unie vorig jaar met een actieplan tegen voedselverspilling, waarin ze vooral inzet op het voorkomen daarvan. Maar dat is nog niet genoeg, en daarom houden steeds meer bedrijven en onderzoekers zich bezig met het zogenoemde upcyclen of recyclen van voedingsafval.

Tekst: Renée Moezelaar

Beeld: 123RF