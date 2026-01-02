Aanvankelijk waren er geen huurders te vinden voor het iconische Empire State Building

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Maar soms maken mensenhanden iets dat je als een soort modern wereldwonder kunt beschouwen. In deze aflevering van de serie Wereldprojecten: het Empire State Building, een iconisch gebouw waar aanvankelijk geen huurders voor te vinden waren.

New Yorkers konden hun ogen nauwelijks geloven. Het leek in het begin van de twintigste eeuw wel of de wolkenkrabbers in Manhattan uit de grond schoten. Het in 1913 geopende Woolworth Building was met 241 meter zelfs het hoogste gebouw van de wereld. In april 1930 ging het Bank of Manhattan Trust Building daaraan voorbij met een hoogte van 283 meter, maar dat record hield slechts kort stand.

Een jaar eerder had het bedrijf Empire State, Inc. het destijds zieltogende Waldorf-Astoria Hotel in New York gekocht. John Raskob, de belangrijkste investeerder, besloot het hotel af te breken en op de vrijgekomen plek de hoogste wolkenkrabber van de wereld te bouwen, het Empire State Building.

De plannen werden vaak aangepast

Architectenbureau Shreve, Lamb and Harmon kreeg de opdracht een gebouw te ontwerpen dat in ieder geval hoger was dan het in aanbouw zijnde Chrysler Building, dat ook was ontworpen om het hoogste gebouw van de wereld te worden. En dat lukte. Op 27 mei 1930 werd het Chrysler Building officieel geopend. De hoogte: 319 meter. Elf maanden later stootte het Empire State Building het gebouw van de troon met een hoogte van maar liefst 381 meter. De bouw zelf was een succesverhaal, de wolkenkrabber uitbaten bleek nog niet zo gemakkelijk.

Omdat de Empire State-architecten niet wisten hoe hoog het Chrysler Building zou worden – dat was een groot geheim – verliep de ontwerpfase nogal rommelig. Ze moesten hun plannen steeds opnieuw aanpassen. Eerst zou het ontwerp zestig etages hoog worden, al snel werd dat aangepast naar tachtig. Toen de bouwers van het Chrysler Building plotsklaps een enorme stalen spits op de top van hun gebouw plaatsten, kwamen daar nog eens zes etages bij. Daarbovenop werd voor alle zekerheid nog een 61 meter hoge metalen spits getekend die gebruikt zou kunnen worden voor het afmeren van luchtschepen. De totale kosten waren begroot op 40 miljoen dollar.

Tekst: Teake Zuidema

Beeld: Tetra Images/Getty Images