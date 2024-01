Architectenbureau wil hoogste wolkenkrabber van Amerika bouwen

Een architectenbureau en ontwikkelaar willen in Oklahoma de hoogste wolkenkrabber van de Verenigde Staten bouwen.

Eerder deze maand onthulde architectenbureau AO en ontwikkelaar Matteson Capital de Boardwalk at Bricktown, een een gebouwencomplex in de Amerikaanse staat Oklahoma met een wolkenkrabber die de op één na hoogste van de Verenigde Staten zou moeten worden. Maar ze hebben het ontwerp aangepast in een poging om er het hoogste gebouw van het land van te maken.

Wereldwijd op zesde plaats

Het voorgestelde complex bestaat uit drie kleinere torens van ongeveer 100 meter hoog en een wolkenkrabber: de Legends Tower. Die laatste is nu verhoogd van 533 meter naar 581 meter (ook wel 1907 feet, Oklahoma werd in 1907 de 46ste staat van de VS).

Het nieuwe ontwerp maakt de toren 35 meter hoger dan het huidige hoogste gebouw in de VS, het One World Trade Center (546 meter). Wereldwijd komt het op de zesde plaats, net achter het Ping An Finance Center in China (599 meter). Het hoogste gebouw ter wereld is de Burj Khalifa in Dubai (828 meter).

Vergunningen nog niet rond

De Boardwalk at Bricktown (het gehele complex) biedt ruimte voor 1776 woningen, twee hotels, winkels, restaurants en verschillende uitgaansfaciliteiten. Op de bovenste verdiepingen van de Legends Tower komt een uitkijkplatform met restaurant en bar.

Of de Legends Tower er daadwerkelijk gaat komen is nog maar de vraag. Voor het vorige ontwerp van de wolkenkrabber waren de bouwvergunningen namelijk nog niet rond. Door deze veranderingen zullen die waarschijnlijk nog veel langer op zich laten wachten.

