Beschermt zonnebrand met factor 30 beter dan factor 50?

Het is vandaag op veel plekken in het land fris voor de tijd van het jaar. Op de Wadden wordt het zo’n 13 graden Celsius en bij zee loopt het kwik slechts op tot 15 graden. Toch kan je huid vandaag snel verbranden. De UV-index (zonnekracht) is namelijk 7, dat betekent dat een onbeschermde huid binnen 25 minuten kan verbranden. Het is dus verstandig om zonnebrand te smeren, maar welke factor kies je?

Online ben je misschien wel websites tegenkomen die beweren dat je beter factor 30 kunt smeren, maar factor 50 klinkt toch echt veiliger. Hoe zit het nu? “Zonnebrandcrème kan werken als een soort spiegel, maar ook de schadelijke straling absorberen die huidkanker kan veroorzaken”, legt Linda Sumner, woordvoerder van KWF Kankerbestrijding, uit. “Factor 30 houdt ongeveer 97 procent van de schadelijke uv-stralen tegen, terwijl factor 50 zo’n 98 procent bescherming biedt.” De hogere factor blokkeert of absorbeert dus net iets meer en biedt daardoor een langere bescherming. De keuze lijkt simpel.

Duurder is niet beter

Toch is factor 30 voor sommige mensen de betere keuze, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. “Beide factoren werken uitstekend. Maar als we met factor 50 smeren, denken we extra goed beschermd te zijn en smeren daardoor minder snel nog een keer”, zegt Sumner. En opnieuw smeren is juist erg belangrijk. Door onder meer zweet of de wrijving van je handdoek verlies je namelijk een deel van de zonnebrand. Na twee uur ben je vaak dusdanig veel verloren dat je ongeacht de factor weer een nieuwe laag moet aanbrengen.

Factor 30 is voor de meeste mensen dus goed genoeg, maar welke variant beschermt het best? Is een dure crème bijvoorbeeld beter? Sumner: “De prijs van zonnebrandcrème maakt niet uit; een goedkope fles geeft dezelfde bescherming als een duurdere. De kosten zitten hem vaak vooral in de extra’s eromheen, zoals de verpakking, de geur of de smeerbaarheid.”

Dit is één van de acht zomerse wijsheden die we in ons dubbeldikke zomernummer onder de loep nemen. We zochten bijvoorbeeld ook uit of je moet plassen over kwallenbeten, of citronellakaarsen werken, en of je echt vaker ziek bent in de vakantie.

