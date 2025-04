Hoeveel zorgen moeten we ons maken over spiegelbacteriën?

Een groep prominente biologen kwam onlangs met een serieuze waarschuwing: binnen enkele decennia kunnen we zogenoemde spiegelbacteriën creëren, en die kunnen een pandemie veroorzaken die we niet kunnen bedwingen. Ze roepen daarom op om te stoppen met het onderzoek naar deze organismen.

“Een ongekend risico voor al het leven op aarde.” Met zo’n uitspraak trek je de aandacht. En dat is precies wat 24 vooraanstaande biologen, waaronder enkele Nobelprijswinnaars, wilden. Zij brengen namelijk een belangrijke boodschap: stop met het onderzoek naar spiegelbacteriën. In een 299 pagina’s tellend rapport schrijven ze dat we deze momenteel nog hypothetische organismen over tien tot dertig jaar in het lab kunnen creëren.

Maar dat mag volgens de biologen absoluut niet gebeuren. Ze vrezen namelijk dat spiegelbacteriën een pandemie kunnen veroorzaken waar niet alleen mensen, maar ook dieren, planten, schimmels en andere bacteriën de dupe van worden. En erger nog: zo’n pandemie zou met geen mogelijkheid te bedwingen zijn. Hoeveel zorgen moeten we ons maken?

Beeld: Shutterstock